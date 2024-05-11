Кордоба о 0:1: «Краснодар» превосходил «Спартак» во владении и по шансам забить. Удача была не на нашей стороне»
Джон Кордоба высказался о поражении от «Спартака».
Красно-белые дома победили «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
«Нужно отметить подготовку команд, которые хорошо были настроены. При этом можно заметить, что удача была не на нашей стороне.
Мы превосходили «Спартак» во владении и по шансам забить голы. Но это футбол, такое здесь происходит», – сказал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Зарема Салихова: «Непонятно, во что играет «Краснодар», мысли тренера на поле нет, зато мысль Галицкого есть. Так и без медалей можно остаться, зато самобытные»
Удары по воротам Спартак 11 Краснодар 6
Удары в створ 3:3
Угловые 4:4
О каком преимуществе ты говоришь?