Кордоба о 0:1: «Краснодар» превосходил «Спартак» во владении и по шансам забить. Удача была не на нашей стороне»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Чемпионат.com Футбол

Джон Кордоба высказался о поражении от «Спартака».

Красно-белые дома победили «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
 
«Нужно отметить подготовку команд, которые хорошо были настроены. При этом можно заметить, что удача была не на нашей стороне.

Мы превосходили «Спартак» во владении и по шансам забить голы. Но это футбол, такое здесь происходит», – сказал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Зарема Салихова: «Непонятно, во что играет «Краснодар», мысли тренера на поле нет, зато мысль Галицкого есть. Так и без медалей можно остаться, зато самобытные» 

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14 комментариев
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Три матча подряд - это уже не вопрос удачи
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Счёт на табло
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+7
Спартак так-то тоже не 1 раз мог забить…
+5
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+5
Спасибо вам кривоногим, Ванёк.
+2
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+2
Бред неудачника…Желаю Краснодару скатиться в первую лигу и там играть с себе подобными…
+3
-1
+2
Испугались быки с сдулись
+1
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Джон тебя не видно на поле уже 5 матчей
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Удары в створ 3:3. Ладно
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Как бы не было смешно но у Краснадаоа еще есть шанс убрать физрука и побороться за чемпионство
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Владение мячом Спартак 56% Краснодар 44%
Удары по воротам Спартак 11 Краснодар 6
Удары в створ 3:3
Угловые 4:4
О каком преимуществе ты говоришь?
+1
-1
0
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