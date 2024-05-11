Кордоба о 0:1: «Краснодар» превосходил «Спартак» во владении и по шансам забить. Удача была не на нашей стороне»

Джон Кордоба высказался о поражении от «Спартака».

Красно-белые дома победили « » (1:0) в 28-м туре Мир .



«Нужно отметить подготовку команд, которые хорошо были настроены. При этом можно заметить, что удача была не на нашей стороне.

Мы превосходили « » во владении и по шансам забить голы. Но это футбол, такое здесь происходит», – сказал нападающий « » .

Зарема Салихова: «Непонятно, во что играет «Краснодар», мысли тренера на поле нет, зато мысль Галицкого есть. Так и без медалей можно остаться, зато самобытные»