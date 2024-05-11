Де Йонг не реагирует на предложение «Барселоны» продлить контракт. Если хавбек не ответит согласием, его постараются продать

«Барселона» рассматривает возможность продажи Френки де Йонга.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы еще в октябре 2023 года предложили хавбеку продлить контракт, истекающий в 2026-м. Повышения зарплаты при этом не предполагается.

Нидерландец пока никак не отреагировал на предложение. Он занял выжидательную позицию.

Если де не захочет продлевать контракт, « » попробует его продать. Среди возможных покупателей называются « » и клубы .

Отмечается, что полузащитник уходить из «блауграны» не хочет.

Со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.