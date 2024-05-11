Де Йонг не реагирует на предложение «Барселоны» продлить контракт. Если хавбек не ответит согласием, его постараются продать
«Барселона» рассматривает возможность продажи Френки де Йонга.
Как сообщает Diario Sport, каталонцы еще в октябре 2023 года предложили хавбеку продлить контракт, истекающий в 2026-м. Повышения зарплаты при этом не предполагается.
Нидерландец пока никак не отреагировал на предложение. Он занял выжидательную позицию.
Если де Йонг не захочет продлевать контракт, «Барселона» попробует его продать. Среди возможных покупателей называются «Бавария» и клубы АПЛ.
Отмечается, что полузащитник уходить из «блауграны» не хочет.
Со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Плюс Хави в том, что он умело вводит молодёжь в основу, и с ними показывает неплохие результаты. Лютый нефарт в реализации тоже имеется.
Как я уже сказал, Деку выглядит ненужным человеком в команде. Спорт дир серьёзный пост. Нужно кого-то получше.
Раздавать не розыгранные трофеи Реалу или кому-нибудь ещё, то ещё занятие.
Новый спонсорский контракт с Найк, плюс пара продаж позволят выйти на рынок за хорошими игроками. Главное им эти деньги грамотно вложить. Непонятным в руководстве я вижу только Деку, и это проблема.
Не пытайтесь закапывать Барсу. Это слишком большой клуб, чтобы не брать их в расчёт в борьбе за титулы.
Я Хави не оправдываю, но это в целом политика клуба, как по мне. Как я сказал, Лапорта популист, и говорит то, что хочет услышать большинство.
Хави, фигура временная, и на данный момент нужная клубу, для взращивания молодёжи. Следующий сезон скорее всего будет последним для Хави во главе команды.
Ещё б в Ювентус ушёл
Дело Ванги живёт.
Вряд ли он придёт.
Я думал Алемани плох, но Деку доказывает обратное. А из двух зол выбирают меньшее. А так нужно присматриваться и к другим кондидатурам. И не обязательно из Испании.