Де Йонг не реагирует на предложение «Барселоны» продлить контракт. Если хавбек не ответит согласием, его постараются продать

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Футбол

«Барселона» рассматривает возможность продажи Френки де Йонга.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы еще в октябре 2023 года предложили хавбеку продлить контракт, истекающий в 2026-м. Повышения зарплаты при этом не предполагается.

Нидерландец пока никак не отреагировал на предложение. Он занял выжидательную позицию.

Если де Йонг не захочет продлевать контракт, «Барселона» попробует его продать. Среди возможных покупателей называются «Бавария» и клубы АПЛ.

Отмечается, что полузащитник уходить из «блауграны» не хочет.

Со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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60 комментариев
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Ну он сам должен захотеть уйти, чтобы его продать
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Зачем Де Йонгу торопится с продлением контракта если у него этот ещё 2 года действует. Как минимум до середины следующего сезона можно будет выждать.
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Ответ Dexter Morgan
Ему нужно уходить из Барселоны. Иначе карьеру загубит. В ближайшие годы Барсе ничего не светит.
Согласен,нужно уходить. Только Мансити и Реал его бесплатно не возьмут. А в других клубах - все 50/50, когда возродятся МЮ, Челси, Бавария, Ювентус и тд. - неизвестно. Так зачем уезжать с молодой женой и ребенком из одного из лучших городов мира? Они это понимают прекрасно. Будет цепляться 100%.
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+4
Ответ Colin Corr
Надоели эти новости. Одна новость, что Барса хочет его скинуть, другая он игнорирует Барсу по новому контракту...
Потому что все эти новости постная ##### для трафика)
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+4
Ответ Dexter Morgan
Ну тут согласен. Просто из-за поведения Лапорты и Хави Барселону не любят.
Хави не является топовым тренером. Неудачи команды он оправдывает судьями, заговорами, травмами. Хотя последние сильно тревожат. Гави, Педри, Бальде, тот же Де Йонг сидели в лазарете. К медштабу тоже есть вопросы.
Плюс Хави в том, что он умело вводит молодёжь в основу, и с ними показывает неплохие результаты. Лютый нефарт в реализации тоже имеется.
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+2
Ответ Dexter Morgan
Ему нужно уходить из Барселоны. Иначе карьеру загубит. В ближайшие годы Барсе ничего не светит.
А что ты подразумеваешь под выражением "ничего не светит"?
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+2
Ответ Dexter Morgan
Да я и не пытаюсь Барселону закапывать. Наоборот, Реалу нужна сильная Барселона. Только для начала они должны измениться. Вся их нынешняя философия основана на антимадридизме. Они ищут виноватых на стороне, а не внутри клуба.
Просто Лапорта популист, и бесит своим максимализмом.А так, как президент он неплох, но конечно не дядюшка Фло.
Как я уже сказал, Деку выглядит ненужным человеком в команде. Спорт дир серьёзный пост. Нужно кого-то получше.
+2
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+2
Никто ему столько платить не будет . Поэтому он может спокойно двигаться до конца контракта и потом получить хороший бонус от следующего клуба . Посмотрим , что будет , но и здесь винить его нельзя . Спасибо Барселоне - был очень щедрый клуб !
+5
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Ответ Dexter Morgan
Да, что-то Ковачич не вписался вообще в игру МС.
Я бы сказал что он порой(чаще всего) выглядит инородным телом в этой команде, ну а играет только потому что более лучшего кандидата сейчас нет. Молодёжь ещё не совсем готова а у него достаточно опыта. Де Йонг на этой позиции(учитывая что под ним играет Родри) со своими точными средними передачами а также в разрез - заменил бы его отлично.
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Игрок высокого уровня но не такого высокого как его зарплата
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Никто в своем уме не пойдет на понижение зарплаты.
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Да там какое повышение зарплаты то, он в Барсе самый высокооплачиваемый, а во всей ЛЛ второй, если память не изменяет. Там, скорее, понижение. Возможно, поэтому и не спешит отвечать.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Только в Испании они могут биться за 3 трофея, если финишируют 2-ми. Раздавать не розыгранные трофеи Реалу или кому-нибудь ещё, то ещё занятие. Новый спонсорский контракт с Найк, плюс пара продаж позволят выйти на рынок за хорошими игроками. Главное им эти деньги грамотно вложить. Непонятным в руководстве я вижу только Деку, и это проблема. Не пытайтесь закапывать Барсу. Это слишком большой клуб, чтобы не брать их в расчёт в борьбе за титулы.
Да я и не пытаюсь Барселону закапывать. Наоборот, Реалу нужна сильная Барселона. Только для начала они должны измениться. Вся их нынешняя философия основана на антимадридизме. Они ищут виноватых на стороне, а не внутри клуба.
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Ответ <Inter>
Ну он сам должен захотеть уйти, чтобы его продать
Не захочет - заставят. Пригрозят банкой.
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Ответ Dexter Morgan
Барселона будет в зоне Лиги Чемпионов, будет довольствоваться выходом из группы в ЛЧ. Пока у Барселоны такой тренер и такое руководство, такой имидж, то так и будет.
Только в Испании они могут биться за 3 трофея, если финишируют 2-ми.
Раздавать не розыгранные трофеи Реалу или кому-нибудь ещё, то ещё занятие.
Новый спонсорский контракт с Найк, плюс пара продаж позволят выйти на рынок за хорошими игроками. Главное им эти деньги грамотно вложить. Непонятным в руководстве я вижу только Деку, и это проблема.
Не пытайтесь закапывать Барсу. Это слишком большой клуб, чтобы не брать их в расчёт в борьбе за титулы.
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Ответ vtsch4svws
Мю пусть расчехляется. Лысый ждет
у него в этом сезоне 4 месяца из 9 травмы. у МЮ своих пациентов выше крыши - надеюсь, еще одного подписывать не будут.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Просто Лапорта популист, и бесит своим максимализмом.А так, как президент он неплох, но конечно не дядюшка Фло. Как я уже сказал, Деку выглядит ненужным человеком в команде. Спорт дир серьёзный пост. Нужно кого-то получше.
Ну тут согласен. Просто из-за поведения Лапорты и Хави Барселону не любят.
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Я бы сказал что он порой(чаще всего) выглядит инородным телом в этой команде, ну а играет только потому что более лучшего кандидата сейчас нет. Молодёжь ещё не совсем готова а у него достаточно опыта. Де Йонг на этой позиции(учитывая что под ним играет Родри) со своими точными средними передачами а также в разрез - заменил бы его отлично.
Да, согласен. А Ковачичу бы в условный Интер. Иначе так и будет скамейку греть. Де Йонг именно игрок для Гвардиолы.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Хави не является топовым тренером. Неудачи команды он оправдывает судьями, заговорами, травмами. Хотя последние сильно тревожат. Гави, Педри, Бальде, тот же Де Йонг сидели в лазарете. К медштабу тоже есть вопросы. Плюс Хави в том, что он умело вводит молодёжь в основу, и с ними показывает неплохие результаты. Лютый нефарт в реализации тоже имеется.
В том и дело. Я вообще в нём разочарован. Был одним из моих кумиров. Хоть я и фанат Реала. По-человечески разочарован даже больше. Мало того, что он не тренер, так ещё и человек без чести.
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Ответ Dexter Morgan
В том и дело. Я вообще в нём разочарован. Был одним из моих кумиров. Хоть я и фанат Реала. По-человечески разочарован даже больше. Мало того, что он не тренер, так ещё и человек без чести.
Ну, про честь Хави не стоит так говорить. С волками жить, по волчьи выть. Думаю, это указ выше, держаться такого вектора.
Я Хави не оправдываю, но это в целом политика клуба, как по мне. Как я сказал, Лапорта популист, и говорит то, что хочет услышать большинство.
Хави, фигура временная, и на данный момент нужная клубу, для взращивания молодёжи. Следующий сезон скорее всего будет последним для Хави во главе команды.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Просто Лапорта популист, и бесит своим максимализмом.А так, как президент он неплох, но конечно не дядюшка Фло. Как я уже сказал, Деку выглядит ненужным человеком в команде. Спорт дир серьёзный пост. Нужно кого-то получше.
Лапорту и Деку нахрн с пляжа. Деку как игрок оч нравился, но сейчас он шлак полный. Алемани или Чики обратно, Лапорту не переизбирать
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Ответ Dexter Morgan
Ну тут согласен. Просто из-за поведения Лапорты и Хави Барселону не любят.
Это что-то типа того что многое стали Реал из-за Винисиуса не любить(точнее из-за его поведения)
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Ответ Dexter Morgan
Ему нужно уходить из Барселоны. Иначе карьеру загубит. В ближайшие годы Барсе ничего не светит.
Ага, а валить он собирался в МЮ, вот хохма.
Ещё б в Ювентус ушёл
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Ответ Dexter Morgan
В том и дело. Я вообще в нём разочарован. Был одним из моих кумиров. Хоть я и фанат Реала. По-человечески разочарован даже больше. Мало того, что он не тренер, так ещё и человек без чести.
Тоже разочарован в этом человеке. Позорно себя ведёт в ответственные моменты. Даже "Йозе Марино" лучше в этом плане. Может им дона Андреса попробовать пригласить?
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Ответ SHOTKA
Трофей, очевидно.
Ни одного матча ещё не сыграли, а уже все знают кто трофеи заберёт в следующем сезоне.
Дело Ванги живёт.
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Это что-то типа того что многое стали Реал из-за Винисиуса не любить(точнее из-за его поведения)
Винисиус всё правильно делает.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Ну, про честь Хави не стоит так говорить. С волками жить, по волчьи выть. Думаю, это указ выше, держаться такого вектора. Я Хави не оправдываю, но это в целом политика клуба, как по мне. Как я сказал, Лапорта популист, и говорит то, что хочет услышать большинство. Хави, фигура временная, и на данный момент нужная клубу, для взращивания молодёжи. Следующий сезон скорее всего будет последним для Хави во главе команды.
Ну да. Просто грустно. Если человека устраивает быть таким временщиком, то ладно.
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Ответ Blu-red
Лапорту и Деку нахрн с пляжа. Деку как игрок оч нравился, но сейчас он шлак полный. Алемани или Чики обратно, Лапорту не переизбирать
Чики из Ман Сити?
Вряд ли он придёт.
Я думал Алемани плох, но Деку доказывает обратное. А из двух зол выбирают меньшее. А так нужно присматриваться и к другим кондидатурам. И не обязательно из Испании.
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Ответ Blu-red
Тоже разочарован в этом человеке. Позорно себя ведёт в ответственные моменты. Даже "Йозе Марино" лучше в этом плане. Может им дона Андреса попробовать пригласить?
Было бы здорово. Иньеста мастер. Только я переживаю, что они из него все соки выжмут. И обвинят во всех проблемах. А я боюсь разочароваться ещё в одной легенде. Блин,я фанат Реала, а мне жаль Барселону.
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Зачем Де Йонгу торопится с продлением контракта если у него этот ещё 2 года действует. Как минимум до середины следующего сезона можно будет выждать.
Если он до следующего лета не подпишет ничего, то у Барсы будет слабая позиция в переговорах при продаже
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