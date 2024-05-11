«Спартак» может побороться за чемпионство, если продолжит так играть в следующем сезоне». Гладилин о победе красно-белых над «Краснодаром»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Роман Зобнин Гильермо Абаскаль Валерий Гладилин Владимир Слишкович Футбол

Валерий Гладилин поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Краснодаром».

Красно-белые выиграли матч 28-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0.

«Команда вышла биться за честь клуба и смогла победить. Ребята понимают, что медали уже не завоевать, поэтому действуют расслабленно. В таких матчах побеждает тот, кто лучше играет в обороне.

Стоит признать, что у «Краснодара» были моменты для взятия ворот, но подвела реализация. Удар Зобнина вышел очень красивым! Любопытно, что это первый гол Романа в сезоне в РПЛ, но зато какой он получился!

Если «Спартак» продолжит так играть в следующем сезоне, то может побороться за чемпионство. Гадать, что было бы, если бы раньше убрали Абаскаля, бессмысленно, но в футболе бывает, что исполняющий обязанности тренера проявляет себя и затем становится полноценным рулевым. Пожелаем Слишковичу удачи и побед!» – сказал бывший футболист «Спартака».

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10 комментариев
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Да, обязательно будет. Ведь мы знаем столько примеров, когда люди выходят и говорят: нам удобнее играть попроще, а еще мы любим поспать. А затем они становятся чемпионами турниров длинной в 30 туров.
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Началось))
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колесо сансары поехало
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Без нападающих так на удачу не прокатит надо усилиться
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Еее, новый цикл.
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Более того, Спартак может стать чемпионом уже в этом сезоне, если лидеры проиграют все оставшиеся матчи, было бы эпично, но маловероятно ...
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если бы этот кадми забил ,говорили бы по другому, а сейчас с победой Спартак
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С таким составом это невозможно. Врет и не краснеет.
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Он бы и в этом поборолся . Все лидеры в концовке сливают. Вообще странно , после Абаскаля оборона прям на уровне . Не сказать прям топ, но в разы лучше, даже с таким составом . Если вспомнить руку Чалова и игру в Нижнем, то было бы 50 очков. С другой стороны был бы мандраж )
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