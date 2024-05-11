«Спартак» может побороться за чемпионство, если продолжит так играть в следующем сезоне». Гладилин о победе красно-белых над «Краснодаром»

Валерий Гладилин поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Краснодаром».

Красно-белые выиграли матч 28-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0.

«Команда вышла биться за честь клуба и смогла победить. Ребята понимают, что медали уже не завоевать, поэтому действуют расслабленно. В таких матчах побеждает тот, кто лучше играет в обороне.

Стоит признать, что у « » были моменты для взятия ворот, но подвела реализация. Удар Зобнина вышел очень красивым! Любопытно, что это первый гол в сезоне в , но зато какой он получился!

Если «Спартак» продолжит так играть в следующем сезоне, то может побороться за чемпионство. Гадать, что было бы, если бы раньше убрали , бессмысленно, но в футболе бывает, что исполняющий обязанности тренера проявляет себя и затем становится полноценным рулевым. Пожелаем Слишковичу удачи и побед!» – сказал бывший футболист « ».