Крылья Советов – Ахмат где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 10 мая
В пятницу, 10 мая, сыграют Крылья Советов и Ахмат в 28 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Крылья Советов – Ахмат
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Последние матчи Крылья Советов
- Оренбург – Крылья Советов : 2 – 1
- Крылья Советов – Краснодар : 0 – 0
- Факел – Крылья Советов : 0 – 1
- Балтика – Крылья Советов : 2 – 1
- Крылья Советов – Рубин : 2 – 0
Последние матчи Ахмат
- Краснодар – Ахмат : 0 – 1
- Ахмат – Пари НН : 5 – 1
- Ахмат – Сочи : 1 – 0
- ЦСКА – Ахмат : 1 – 2
- Ахмат – Балтика : 1 – 7
Прогноз на матч Крылья Советов – Ахмат
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