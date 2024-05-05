Крылья Советов – Ахмат где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 10 мая

В пятницу, 10 мая, сыграют Крылья Советов и Ахмат в 28 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Крылья Советов – Ахмат

Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

Крылья Советов: все новости

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Прогноз на матч Крылья Советов – Ахмат

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