Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Штутгарта», «Боруссия» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Байер» против «Бохума» – в воскресенье
33-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Аугсбург» – «Штутгарт».
В пятницу «Фрайбург» примет «Хайденхайм», «РБ Лейциг» сыграет с «Вердером», гладбахская «Боруссия» встретится с «Айнтрахтом», «Кельн» – с «Унионом», а дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет против «Майнца».
В воскресенье «Бавария» примет «Вольфсбург», «Байер» в гостях сыграет с «Бохумом», а «Дармштадт» примет «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии
33-й тур
- Дата проведения
- 10 мая, 21.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 11 мая, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 11 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 11 мая, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 11 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 11 мая, 19.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 12 мая, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 12 мая, 18.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 12 мая, 20.30, «Рурштадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.