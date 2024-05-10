Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Штутгарта», «Боруссия» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Байер» против «Бохума» – в воскресенье

33-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Аугсбург» – «Штутгарт».

В пятницу « » примет « », «РБ Лейциг» сыграет с « », гладбахская «Боруссия» встретится с « », «Кельн» – с «Унионом», а дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет против «Майнца».

В воскресенье « » примет «Вольфсбург», «Байер» в гостях сыграет с «Бохумом», а «Дармштадт» примет «Хоффенхайм».

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33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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