Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Штутгарта», «Боруссия» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Байер» против «Бохума» – в воскресенье

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33-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Аугсбург» – «Штутгарт».

В пятницу «Фрайбург» примет «Хайденхайм», «РБ Лейциг» сыграет с «Вердером», гладбахская «Боруссия» встретится с «Айнтрахтом», «Кельн» – с «Унионом», а дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет против «Майнца».

В воскресенье «Бавария» примет «Вольфсбург», «Байер» в гостях сыграет с «Бохумом», а «Дармштадт» примет «Хоффенхайм».

Чемпионат Германии

33-й тур

Аугсбург – Штутгарт
Дата проведения
10 мая, 21.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Хайденхайм
Дата проведения
11 мая, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Унион
Дата проведения
11 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Вердер
Дата проведения
11 мая, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Айнтрахт Ф
Дата проведения
11 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Боруссия Д
Дата проведения
11 мая, 19.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дармштадт – Хоффенхайм
Дата проведения
12 мая, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Вольфсбург
Дата проведения
12 мая, 18.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Байер
Дата проведения
12 мая, 20.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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