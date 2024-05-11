Кордоба о проблемах «Краснодара»: «Сильно сказывается, что не работает аэропорт и мы ездим на поездах. Матч в Москве – должны приехать за три дня. Если еще игра в Кубке, то мы 10 дней в перелетах»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Чемпионат.com Футбол

Джон Кордоба высказался о логистических проблемах «Краснодара».

«Быки» в гостях уступили «Спартаку» (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

«Конечно, очень сильно сказывается, что у нас не работает аэропорт и мы ездим на поездах. У нас матч в Москве, мы должны приехать за три дня до игры. Если у нас есть еще игра в Кубке, то мы находимся 10 дней в перелетах и не возвращаемся в Краснодар.

Хочу поблагодарить товарищей по команде, с которыми вместе проделываем большую работу. Эта работа впечатляющая. Нам нужно отыграть два матча и продолжать бороться», – сказал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Кордоба о 0:1: «Краснодар» превосходил «Спартак» во владении и по шансам забить. Удача была не на нашей стороне»

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13 комментариев
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Ответ Сергей Лютый
У вас под жопой аэропорт в Сочи
А до Сочи ехать не нужно? Вместо 2-х часов на самолёте теперь дорога занимает минимум 10. Разница есть?
+9
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+8
У вас под жопой аэропорт в Сочи
+12
-6
+6
Ответ Сергей Лютый
У вас под жопой аэропорт в Сочи
От Краснодара до Сочи ехать 6 часов по серпантину, держу в курсе
+4
-1
+3
Ответ Сергей Лютый
Нужно, а в Москве в аэропорт ехать не нужно? В Москве можно 2-3 часа ехать на автобусе в аэропорт, тоже самое время +- от Красного до Сочи.
Часов 7 ехать до Сочи с Краснодара,
+2
0
+2
да это понятно все. и по ростову тоже это видно
+1
0
+1
Ответ flash166
От Краснодара до Сочи ехать 6 часов по серпантину, держу в курсе
Не, этот тип не понимает что это вообще. Ему дорога что так, что так одинаково
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Самолетные ноги - новая версия
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У вас гений Мусаев есть
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Ответ flash166
От Краснодара до Сочи ехать 6 часов по серпантину, держу в курсе
Я лично за 4 часа спокойно доезжаю, на ласточке столько же
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Ответ Василий Пупкин
Часов 7 ехать до Сочи с Краснодара,
Ну если ехать 20 км/ч то да, я из Геленджика до Москвы на тачке за 18 часов доезжал))))
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