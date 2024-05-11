Кордоба о проблемах «Краснодара»: «Сильно сказывается, что не работает аэропорт и мы ездим на поездах. Матч в Москве – должны приехать за три дня. Если еще игра в Кубке, то мы 10 дней в перелетах»

Джон Кордоба высказался о логистических проблемах «Краснодара».

«Быки» в гостях уступили « » (0:1) в 28-м туре Мир .

«Конечно, очень сильно сказывается, что у нас не работает аэропорт и мы ездим на поездах. У нас матч в Москве, мы должны приехать за три дня до игры. Если у нас есть еще игра в Кубке, то мы находимся 10 дней в перелетах и не возвращаемся в Краснодар.

Хочу поблагодарить товарищей по команде, с которыми вместе проделываем большую работу. Эта работа впечатляющая. Нам нужно отыграть два матча и продолжать бороться», – сказал нападающий « » .

Кордоба о 0:1: «Краснодар» превосходил «Спартак» во владении и по шансам забить. Удача была не на нашей стороне»

Мурад Мусаев: «Извиняюсь перед жителями Краснодара. Если хочешь титул, должен играть лучше»