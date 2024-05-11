Мусаев о 0:1 со «Спартаком»: «Краснодар» не заслуживал ни одного из трех последних результатов. Главная проблема – реализация. Хочешь стать чемпионом – надо забивать! Игрок уровня Кади должен решать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Кади Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев посетовал на плохую реализацию после игры со «Спартаком» (0:1).

– Из трех последних матчей мы ни в одном не заслуживали того результата, который получили. Конечно, главная проблема – реализация моментов. А в наши ворота забивают легкие мячи.

Но это не оправдание. Значит, где‑то мы недорабатываем.

Тяжело это все, тяжелый момент. Все болельщики, весь город надеялся, что мы можем побороться за титул. И сейчас шансы на это тают. Это очень больно. Но пока остались два матча, в которых нужно добиться максимум результата.

– У Кади есть ментальная проблема в завершающей стадии атак?

– Надо больше тренироваться. Так не пойдет. Надо забивать! Если ты хочешь стать чемпионом, то надо забивать!

Да, это проблема. Игрок его уровня должен решать эти моменты.

Сложно. Все опустошены, не на это рассчитывали. Нельзя останавливаться. Понятно, это тяжело. Но надо находить силы, – сказал главный тренер «Краснодара».

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54 комментария
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Ему-то откуда знать, что делать, если хочешь стать чемпионом?
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-2
+95
Жалко Ивича, единственный кто реально мог принести чемпионство, красивая бы история была...
+55
-3
+52
А тренер уровня Мусаева не должен работать в РПЛ
+29
-1
+28
Ещё и оправдывается в стиле чави и тен хага
+13
-2
+11
Ответ U
Ему-то откуда знать, что делать, если хочешь стать чемпионом?
Зачёт! Бггггг.))))
+15
-5
+10
Ну ничего, ничего. Вот летом потренируетесь, и в следующем сезоне… Хотя кого я обманываю?..
+11
-1
+10
Может главная проблема- тренер?
+10
-1
+9
Третий матч подряд на ноль.
Стоя апплодирую Галицкому за гениальное решениe, ведь не врал, когда говорил, что ему титулы не нужны. Убрал тренера, который заставлял всех поверить в чемпионство Краснодара и назначил послушика, который заставил команду не думать о чемпионстве,
+9
0
+9
Вместе с Мусаевым в Краснодар вернулись беззубая атака и грубая игра! К сожалению всё!
+9
-2
+7
Главная проблема не реализация, а недоразумение у руля.
+5
-1
+4
Ответ Сергей48
Может главная проблема- тренер?
Не он себя назначал, проблема в Галицком и в его фанатичной идее
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Краснодар не заслуживает такого тренера марионетки, как Мусаев.
+5
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+4
РФС и прокуратуре давно пора расследовать то как команда Галицкого нарочито сливает концовки сезонов, пропуская вперёд соперников, как например когда они заранее поздравляли коней с выходом в ЛЧ
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-2
+3
Походу он тоже выпил воду чави)
+6
-4
+2
Как же технично Галицкий отдал Миллеру чемпионство.
Просто великолепный финт!
Я про смену тренера.
Много сарказма.
+2
0
+2
Я бы легко обыграл Мусаева в фифу на плэйстейшн. В тактике он ноль!
+3
-1
+2
Нуу, карманный физрук херни не скажет.
+3
-1
+2
Так зачем ты его выпускаешь, если он третий матч не реализует убойные моменты? Может ты дно бесхребетное?
+3
-1
+2
Ответ rodjer22
Мусаев единственный российский тренер который выводил российский клуб из группового этапа ЛЕ и едва не вывел из группы в ЛЧ. Все остальные максимум четвертое место в группе. Так что ещё не понятно кто физрук, а кто специалист.
Платный баснописец? Кучка российских тренеров выводило клубы из группы ЛЕ, от Карпина и Черчесова.
+2
0
+2
в первую очередь краснодар не заслуживал тебя, мурад) но что уж поделать
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0
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А ты как тренер ДНО!!!!
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0
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Мусаев уходи не позорься
+2
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Контраццептив залатанный, у него вечно какие-то причины, все у него виноваты, но не он. Позорище. Давай еще 2 матча без побед и тогда хоть какие-то шансы, что тебя выпрут до НГ. Выше 5 места в следующем сезоне не прыгнем при всех оптимистических прогнозах.
+2
-1
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Его ЧСВ никогда не позволит говорить иначе.
+2
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Краснодар такого физрука не заслуживает, но есть как есть и результаты на табло
+3
-2
+1
😂😂😂😂😂😂😂

Конечно не заслуживал, но потом в команде появился ты
+3
-2
+1
Слабое оправдание бездействия и не охоты 🙄
+2
-1
+1
Ответ rodjer22
Мусаев единственный российский тренер который выводил российский клуб из группового этапа ЛЕ и едва не вывел из группы в ЛЧ. Все остальные максимум четвертое место в группе. Так что ещё не понятно кто физрук, а кто специалист.
Единственный российский тренер?? Что за чушь! Из из группы ЛЧ Сëмин (у которого сегодня ДР), Романцев с шестью победами из шести не выводили команды?? Уж про ЛЕ Европы вообще смешно, всех русских тренеров, кто выводил из группы сразу и не вспомнишь.
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Ответ rodjer22
Мусаев единственный российский тренер который выводил российский клуб из группового этапа ЛЕ и едва не вывел из группы в ЛЧ. Все остальные максимум четвертое место в группе. Так что ещё не понятно кто физрук, а кто специалист.
Кто ты воин?
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Ответ rodjer22
Мусаев единственный российский тренер который выводил российский клуб из группового этапа ЛЕ и едва не вывел из группы в ЛЧ. Все остальные максимум четвертое место в группе. Так что ещё не понятно кто физрук, а кто специалист.
че 🤔
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