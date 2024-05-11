Мусаев о 0:1 со «Спартаком»: «Краснодар» не заслуживал ни одного из трех последних результатов. Главная проблема – реализация. Хочешь стать чемпионом – надо забивать! Игрок уровня Кади должен решать»

Мурад Мусаев посетовал на плохую реализацию после игры со «Спартаком» (0:1).

– Из трех последних матчей мы ни в одном не заслуживали того результата, который получили. Конечно, главная проблема – реализация моментов. А в наши ворота забивают легкие мячи.

Но это не оправдание. Значит, где‑то мы недорабатываем.

Тяжело это все, тяжелый момент. Все болельщики, весь город надеялся, что мы можем побороться за титул. И сейчас шансы на это тают. Это очень больно. Но пока остались два матча, в которых нужно добиться максимум результата.

– У Кади есть ментальная проблема в завершающей стадии атак?

– Надо больше тренироваться. Так не пойдет. Надо забивать! Если ты хочешь стать чемпионом, то надо забивать!

Да, это проблема. Игрок его уровня должен решать эти моменты.

Сложно. Все опустошены, не на это рассчитывали. Нельзя останавливаться. Понятно, это тяжело. Но надо находить силы, – сказал главный тренер « ».