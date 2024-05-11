Дмитрий Губерниев: «Дегтярев любит спорт, интересуется им, будем ему помогать. Он неплохо показал себя на посту губернатора»

Теги Дмитрий Губерниев Олег Матыцин Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фехтование

Дмитрий Губерниев оценил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

11 мая премьер‑министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Хабаровского края Дегтярева министром спорта. Инициатива внесена на рассмотрение Госдумы.

С 2020 года Министерство спорта РФ возглавлял Олег Матыцин.

«Для меня это не новость. Знаю Михаила Дегтярева давно, он неплохо показал себя на посту губернатора. Он любит спорт, интересуется им. Будем ему помогать.

Хочу поблагодарить Олега Васильевича Матыцина, он был неплохим министром спорта. Как мы общались с ним, так и будем продолжать общение», – сказал комментатор Губерниев.

Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России

30 комментариев
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Глубже, Дима, глубже!
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Чемпионат по баням наш
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Настолько любит спорт, что хоккейный повтор от настоящего матча отличить не может?
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С какого хрена Губерниев может оценивать кандидатуру на пост министра спорта? Он обычный журналист, который ничего не понимает в системе управления спортом. Возомнил о себе невесть что. Обычный звездобол. Ещё и с гнильцой.
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Губерниев что, жил в Хабаровском крае, что знает - справился ли там Дегтярёв или нет? лизоблюды сейчас пойдут стройными шеренгами..
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Новый начальник, еще не все вылизано. Работаем.
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Да, особенно МЧМ по хоккею он интересует))))
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Димон..Иди домой язык п..ой
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Заранее подлизал.👍👍👍
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майонезнул
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Нас и раньше не подпускали к международным соревнованиям а с этим персонажем и подавно путь закрыт..
Он с 2014 года один из первых российских чиновников получил международные санкции как активный участник известных событий.
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Значит, все уже решено, просто идет опрос лиц, которых типо уважает простой народ
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"Кого назначат, тому и **** ****у."
Дм. Губерниев
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Да это просто Глуберниев какой-то, бггг
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Боюсь представить, что по этому поводу скажет Вяльбе.
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Матыцин поднял спорт в России, пора дать дорогу молодым, умным. это сарказм если что
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Владимир Вольфович тоже им был очень доволен в своё время, парень хороший, милый, ну и трудолюбивый конечно очень!! Похоже им все довольны, молодец парень, далеко пойдёт, просто душка!!!🤗
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А разве Губерниев тоже является поклонником радужных цветов?
За что такие симпатии к этому лдпровцу Дегтяреву
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Ответ Бартоломью
Нас и раньше не подпускали к международным соревнованиям а с этим персонажем и подавно путь закрыт.. Он с 2014 года один из первых российских чиновников получил международные санкции как активный участник известных событий.
У нас сейчас все чиновники под санкциями так или иначе (ибо само наличие власти подразумевает поддержку СВО). Так что разницы действительно нет кто будет в этом кресле.
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Ответ R Kukhov
Чемпионат по баням наш
Групповой
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Ответ R Kukhov
Чемпионат по баням наш
Так есть же чемпионат кто дольше просидит в финской сауне. Дегтярев правда участвовал в другом - кто лучше «отпарит» старого пенсионера.
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Фургалозаменитель теперь будет отвечать за еще одну депрессивную область.
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ооо! началось !!!
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Как же хочется улететь на Луну из этой страны… читая такие новости… над нами глумятся просто… Йозе тренер, Дегтярев министр спорта… что дальше???
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Мутко против.
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Главное спортом интересоваться короче
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а что он сделал на посту губернатора?
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В очередь, с*кины дети, в очередь!!!
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У Дмитрия на то и фамилия начинается с ГУБ. Сразу прикладывается к нужным местам
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