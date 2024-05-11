Дмитрий Губерниев: «Дегтярев любит спорт, интересуется им, будем ему помогать. Он неплохо показал себя на посту губернатора»

Дмитрий Губерниев оценил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

11 мая премьер‑министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Хабаровского края Дегтярева министром спорта. Инициатива внесена на рассмотрение Госдумы.

С 2020 года Министерство спорта РФ возглавлял Олег Матыцин.

«Для меня это не новость. Знаю Михаила Дегтярева давно, он неплохо показал себя на посту губернатора. Он любит спорт, интересуется им. Будем ему помогать.

Хочу поблагодарить Олега Васильевича Матыцина, он был неплохим министром спорта. Как мы общались с ним, так и будем продолжать общение», – сказал комментатор Губерниев.

Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России