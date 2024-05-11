«Балтика» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
«Динамо» на выезде встретится с «Балтикой» в 28-м туре Мир РПЛ.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 11 мая, 21.30, «Стадион Калининград»
И По стечению обстоятельств перед этой игрой состоялась встреча Динамо с Сочи… Теперь судьба и Балтики зависит от игры с Динамо…
. В этой встрече многое решается для Калинградцев( с симпатией отношусь к этой команде) и Желаю им попасть в финал Кубка России… Но и Динамо может уже сегодня быть с медалями…. И с шансами на то, что было недоступно многие годы….
Будет ли битва? Да.
Но Считаю , что Любой результат кроме победы для Динамо будет Неудачным и Провальным…..
Надеюсь , что Личка и Команда сделают все для Победы.
Динамо Москва!