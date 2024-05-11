«Балтика» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 21:30

«Динамо» на выезде встретится с «Балтикой» в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ