«Балтика» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 21:30

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика онлайны Футбол

«Динамо» на выезде встретится с «Балтикой» в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Балтика – Динамо
Дата проведения
11 мая, 21.30, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

7 комментариев
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Динамо вообще то не проигрывало еще Балтике….
И По стечению обстоятельств перед этой игрой состоялась встреча Динамо с Сочи… Теперь судьба и Балтики зависит от игры с Динамо…

. В этой встрече многое решается для Калинградцев( с симпатией отношусь к этой команде) и Желаю им попасть в финал Кубка России… Но и Динамо может уже сегодня быть с медалями…. И с шансами на то, что было недоступно многие годы….

Будет ли битва? Да.

Но Считаю , что Любой результат кроме победы для Динамо будет Неудачным и Провальным…..

Надеюсь , что Личка и Команда сделают все для Победы.

Динамо Москва!
+2
0
+2
Ответ skorpy55
Слишком поздно игра почему то, но для Динамо считаю что это неплохо. Трудно, очень трудно и тяжело сегодня будет Динамовцам в Калининграде. Балтика и так не подарок, а тут ещё одной ногой стоит на вылет. Тоже очень сильно нужна победа. Но очень надеюсь что Динамо сыграет сегодня собранно и качественно в нападении. Удачи Динамо!!!
Привет , Валера . Играют по Москве в 19:30 , плюс 2 часа разница во времени.
+2
0
+2
Слишком поздно игра почему то, но для Динамо считаю что это неплохо. Трудно, очень трудно и тяжело сегодня будет Динамовцам в Калининграде. Балтика и так не подарок, а тут ещё одной ногой стоит на вылет. Тоже очень сильно нужна победа. Но очень надеюсь что Динамо сыграет сегодня собранно и качественно в нападении. Удачи Динамо!!!
+4
-3
+1
Очень нужна победа Динамо! Удачи!
+3
-2
+1
Победа Динамо нужна как воздух. Матч наверняка будет валидольной.
+2
-1
+1
Приветствую всех динамовцев на игровой ветке. Плевать кто как сыграет . Нам надо три игры вырывать зубами , а там уже посчитаем очки. Конечно, хотелось бы иметь вариант Лайт . Некий гандикап в дальнейших матчах . Но тут уж как повезет. Игнашевич , конечно, надрессировал Балтику в обороне от души. Матч будет тяжелевшим и во многом определяющим. Нет смысла сейчас говорит о двух следующих играх. Бережем нервы до вечера и болеем за ЦСКА и Спартак.
0
0
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Ответ КЕША
Привет , Валера . Играют по Москве в 19:30 , плюс 2 часа разница во времени.
Час разница.
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