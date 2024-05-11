Мостовой о «Краснодаре»: «Как можно было увольнять Ивича и назначать Мусаева? Теперь их сверху наказывают, как говорил Абаскаль. У команды не горят глаза»

Александр Мостовой объяснил поражение «Краснодара» от «Спартака» (0:1).

«Победа « » над «Краснодаром» заслуженная. Возвращаемся к тому, что произошло в « »: назначение непонятно кого, Мусаева, после ухода . У команды не горят глаза. А она ведь борется за чемпионство, должны были шипами сверкать, а мы этого не видим.

Как можно было увольнять Ивича и назначать Мусаева? Ну что это? Теперь их сверху наказывают, как говорил .

Давайте дождемся матча « ». Если он выиграет, можно говорить, что «Краснодар» больше не претендент на чемпионство. А так, еще математические шансы есть», – отметил бывший полузащитник красно-белых.