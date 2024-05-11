Мостовой о «Краснодаре»: «Как можно было увольнять Ивича и назначать Мусаева? Теперь их сверху наказывают, как говорил Абаскаль. У команды не горят глаза»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой объяснил поражение «Краснодара» от «Спартака» (0:1).

«Победа «Спартака» над «Краснодаром» заслуженная. Возвращаемся к тому, что произошло в «Краснодаре»: назначение непонятно кого, Мусаева, после ухода Ивича. У команды не горят глаза. А она ведь борется за чемпионство, должны были шипами сверкать, а мы этого не видим.

Как можно было увольнять Ивича и назначать Мусаева? Ну что это? Теперь их сверху наказывают, как говорил Абаскаль.

Давайте дождемся матча «Зенита». Если он выиграет, можно говорить, что «Краснодар» больше не претендент на чемпионство. А так, еще математические шансы есть», – отметил бывший полузащитник красно-белых.

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32 комментария
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И тут Абаскаля привел в пример неугомонный.
+42
-1
+41
Краткое содержание автобиографии Мостового: Абаскаль, абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль чеканить абаскаль абаскаль а я свободен
+29
-2
+27
Ответ Максим Столбов
И тут Абаскаля привел в пример неугомонный.
сожительница Мостового наверно привыкла, что во время процесса он называет её Абасквлем
+30
-3
+27
Ответ Александр Кузнецов
Краткое содержание автобиографии Мостового: Абаскаль, абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль чеканить абаскаль абаскаль а я свободен
Я свободен, Абаскаль ушёл не зря
Я свободен, не забыл про Абаскаль
Я свободен с Абаскалем наравне
Я свободен, Абаскали в моём сне©️
+17
-2
+15
Ответ Jan Paskel
сожительница Мостового наверно привыкла, что во время процесса он называет её Абасквлем
Только, когда наказывает.)))
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В начале 90х один тележурналист поспорил , что в каждом репортаже будет упоминать Маршала Жукова в течение 3х месяцев . И вот его посылают сделать сюжет про выставку цветов . Репортаж , согласно байке, начинался так «А это тюльпаны - любимые цветы Маршала Жукова…» . Мне кажется, Мостовой точно поспорил примерно так же
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Если Царя спросят, как обстоят дела в развитии метания тынзяна на хорей, то он и туда приплетает Абаскаля
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Нельзя просто так взять и не приплести Абаскаля...
+6
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как говорил Абаскаль😂😂😂ну Мост, ну хорош! 😂😂😂
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Ответ Jan Paskel
сожительница Мостового наверно привыкла, что во время процесса он называет её Абасквлем
И она по любому рыжая)
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Абаскаль: - Да отвали ты от меня!
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Ответ rodjer22
команда Мусаева показала очень качественный футбол, подвела в очередной раз реализация.
Да какое там качество? Дали Зобнину время, чтобы он спокойно пробил точно в девять.
Краснодар не особо-то хорош сейчас.
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Всех вспомнил
Забыл сказать, что Мусаев в футбол не играл.
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Лучше бы Шалю вернул в Краснодар.
У Галицкого реально что то переклинило...
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Ты даже не Мусаев ты ноль,
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Ух ты, Мостовой стал цитировать Абаскаля.
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такое ощущение что абаскаль мостовому рот полоскал, или как это объяснить 🤔
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Царь тронулся по ходу, раз он уже Абаскаля цитирует)))
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команда Мусаева показала очень качественный футбол, подвела в очередной раз реализация.
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Ну, теперь всё ясно.Всегда жду аналитику от Мостового.
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Ответ Jan Paskel
сожительница Мостового наверно привыкла, что во время процесса он называет её Абасквлем
Не удивлюсь если она рыжая😁
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Так не бывает, он просто толсто троллит
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Ответ Максим Столбов
И тут Абаскаля привел в пример неугомонный.
Даже почти процитировал.
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Ответ Александр Кузнецов
Краткое содержание автобиографии Мостового: Абаскаль, абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль абаскаль чеканить абаскаль абаскаль а я свободен
Есть бумажка)
+1
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Всех вспомнил
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Стюардесса: Курица или рыба?
Мост: Абаскаль в футбол сам не играл
+1
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