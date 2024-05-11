Мостовой о «Краснодаре»: «Как можно было увольнять Ивича и назначать Мусаева? Теперь их сверху наказывают, как говорил Абаскаль. У команды не горят глаза»
Александр Мостовой объяснил поражение «Краснодара» от «Спартака» (0:1).
«Победа «Спартака» над «Краснодаром» заслуженная. Возвращаемся к тому, что произошло в «Краснодаре»: назначение непонятно кого, Мусаева, после ухода Ивича. У команды не горят глаза. А она ведь борется за чемпионство, должны были шипами сверкать, а мы этого не видим.
Как можно было увольнять Ивича и назначать Мусаева? Ну что это? Теперь их сверху наказывают, как говорил Абаскаль.
Давайте дождемся матча «Зенита». Если он выиграет, можно говорить, что «Краснодар» больше не претендент на чемпионство. А так, еще математические шансы есть», – отметил бывший полузащитник красно-белых.
Я свободен, не забыл про Абаскаль
Я свободен с Абаскалем наравне
Я свободен, Абаскали в моём сне©️
Краснодар не особо-то хорош сейчас.
У Галицкого реально что то переклинило...
Мост: Абаскаль в футбол сам не играл