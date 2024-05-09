Бохум – Байер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Бохум и Байер в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Рурштадион».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бохум – Байер
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Бохум
- Унион – Бохум : 3 – 4
- Бохум – Хоффенхайм : 3 – 2
- Вольфсбург – Бохум : 1 – 0
- Бохум – Хайденхайм : 1 – 1
- Кельн – Бохум : 2 – 1
Последние матчи Байер
- Байер – Рома : 2 – 2
- Айнтрахт Ф – Байер : 1 – 5
- Рома – Байер : 0 – 2
- Байер – Штутгарт : 2 – 2
- Боруссия Д – Байер : 1 – 1
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡