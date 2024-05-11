Слишкович об 1:0 с «Краснодаром»: «Знали, что будет тяжелая игра. Мы должны были играть головой, а не сердцем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Роман Зобнин Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром».

Красно-белые выиграли матч 28-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0.

– Мы знали, что будет тяжелая игра. «Краснодар» не случайно занимает такую позицию. Но мы хорошо подготовились: мы должны были играть головой, а не сердцем. И ребята это поняли.

– Гол Зобнина – украшение матча.

– Прекрасный гол. Рома это умеет. Это технически и физически очень сильный игрок. Он пробил, как хотел, и вратарь не смог ничего сделать.

– «Спартак» сыграл пятый матч на ноль под вашим руководством.

– Я требую концентрации, дисциплины и баланса у команды. Без этого нет результата. Ребята это понимают. Они понимают, что я хочу. И вот наша награда. Это заслуга не только обороны, но и всей команды.

У меня 25 очень сильных и очень хороших игроков. У меня всегда есть выбор. Это не ротация, а возможность футбольного клуба «Спартак».

– Для вас принципиально четвертое или пятое место в сезоне?

– Если спортсмен не хочет подняться выше, то он не спортсмен. Перспективы всегда есть. Спортсмен всегда хочет выиграть. Это наша философия, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака». 

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12 комментариев
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Страшно представить, что было бы, если бы ему ещё праймового Промеса добавить.
Хотя с Промесом, вероятно, и Абаскаля бы не выгнали
+15
0
+15
Красавец, за 9 матчей 0 пропущенных с игры, кто бы там что ни говорил про везение и тд, он внёс стабильность в игру команды и спокойствие.
+13
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+13
Лысый прекрасен ✌️
+12
0
+12
Ответ Arti22
Красавец, за 9 матчей 0 пропущенных с игры, кто бы там что ни говорил про везение и тд, он внёс стабильность в игру команды и спокойствие.
Он красава!!!
+3
0
+3
Ответ T622222
Лысый прекрасен ✌️
Шикарен и бесподобен!!!
+3
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+3
Молодцы, всех КБ с победой, надеюсь Амарал даст ему шанс подготовить команду к следующему сезону.
+2
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+2
Футбол-спорт,где главное результат,а сердце важно в любви.Хотя и в любви нужны хорошее достоинство и разум...Со Слишковичем игра более сбалансированная,хорошая зонная защита,игроки Чернов,Умяров прибавляют,пусть без капризный звёзд,но есть Команда....
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Слишкович импонирует своей уверенностью, спокойствием и рассудительностью.
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слишковича на царство,он ни у кого не вызывает раздражения,зато уверенно идет к своей цели
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Вообще странно , после Абаскаля оборона прям на уровне . Не сказать прям топ, но в разы лучше, даже с таким составом . Если вспомнить руку Чалова и игру в Нижнем, то было бы 50 очков. С другой стороны был бы мандраж )
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Хотелось бы ещё отметить уверенную игру Максименко весной, без его сейвов на ноль вряд ли бы играли. Давно не видел Александра в такой прекрасной форме.
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Ответ bevooch
Страшно представить, что было бы, если бы ему ещё праймового Промеса добавить. Хотя с Промесом, вероятно, и Абаскаля бы не выгнали
Больше смущает,что пока играем через матч:одна игра не очень,другая-норм.Надо дать Слишковичу провести полноценную предсезонку и смотреть на команду в следующем сезоне.
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