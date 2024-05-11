Слишкович об 1:0 с «Краснодаром»: «Знали, что будет тяжелая игра. Мы должны были играть головой, а не сердцем»

Владимир Слишкович высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром».

Красно-белые выиграли матч 28-го тура Мир со счетом 1:0.

– Мы знали, что будет тяжелая игра. « » не случайно занимает такую позицию. Но мы хорошо подготовились: мы должны были играть головой, а не сердцем. И ребята это поняли.

– Гол Зобнина – украшение матча.

– Прекрасный гол. Рома это умеет. Это технически и физически очень сильный игрок. Он пробил, как хотел, и вратарь не смог ничего сделать.

– «Спартак» сыграл пятый матч на ноль под вашим руководством.

– Я требую концентрации, дисциплины и баланса у команды. Без этого нет результата. Ребята это понимают. Они понимают, что я хочу. И вот наша награда. Это заслуга не только обороны, но и всей команды.

У меня 25 очень сильных и очень хороших игроков. У меня всегда есть выбор. Это не ротация, а возможность футбольного клуба «Спартак».

– Для вас принципиально четвертое или пятое место в сезоне?

– Если спортсмен не хочет подняться выше, то он не спортсмен. Перспективы всегда есть. Спортсмен всегда хочет выиграть. Это наша философия, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».