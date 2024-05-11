Чемпионат Шотландии. «Селтик» победил «Рейнджерс» в дерби – 2:1

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«Селтик» победил «Рейнджерс» (2:1) в главном дерби Шотландии.

«Селтик» Брендана Роджерса с 87 очками после 36 матчей лидирует в турнирной таблице. У «Рейнджерс» 81 балл, они идут на втором месте.

Селтик – Рейнджерс 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
11 мая, 14.30, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 35 О`Райли, 2:0 – 38, автогол Ландстрем, 2:1 – 40 Дессерс.
СелтикХарт, Джонстон (Ралстон, 74), Картер-Викерс, Скейлз, Тэйлор, Макгрегор, О`Райли, Хатате (Ивата, 80), Форрест (Кюн, 72), Маэда, Фурухаси (Ида, 71).
РейнджерсБатленд, Тавернье, Суттар (Маккосланд, 46), Дэвис, Баришич (Йылмаз, 61), Стерлинг, Ландстрем, Диоманде, Лоуренс (Раскин, 60), Дессерс (Руф, 83), Фабиу Силва (Райт, 74).
Предупреждения:
Маэда (39), Хатате (45+4), Макгрегор (71).
Удаление:
Ландстрем (45+2).

Таблица чемпионата Шотландии

2 комментария
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Ландстрем сделал всё возможное для Селтика, можно сказать, он за Селтик сегодня играл. И гол в свои забил, и удаление тут же заработал. Красава!
А вообще, крутой был матч. Такие скорости бешенные! И ещё была статья, что не было игры, чтобы команды не забивали в первом тайме, так вот сегодня все голы были в первом. Во втором тоже были, били даже пенальти, но на табло не засветились. Я рад, что посмотрел эту игру. Классное впечатление, хотя никого из состава не знаю.
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Эх, старая фирма... Дерби даже в главных новостях нет, а комментариев и вовсе нет. Печально..
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