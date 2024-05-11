Чемпионат Шотландии. «Селтик» победил «Рейнджерс» в дерби – 2:1

«Селтик» победил «Рейнджерс» (2:1) в главном дерби Шотландии.

« » Брендана Роджерса с 87 очками после 36 матчей лидирует в турнирной таблице. У «Рейнджерс» 81 балл, они идут на втором месте.

Таблица чемпионата Шотландии