Чемпионат Шотландии. «Селтик» победил «Рейнджерс» в дерби – 2:1
«Селтик» победил «Рейнджерс» (2:1) в главном дерби Шотландии.
«Селтик» Брендана Роджерса с 87 очками после 36 матчей лидирует в турнирной таблице. У «Рейнджерс» 81 балл, они идут на втором месте.
- Дата проведения
- 11 мая, 14.30, «Селтик Парк»
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Селтик –
Харт, Джонстон (Ралстон, 74), Картер-Викерс, Скейлз, Тэйлор, Макгрегор, О`Райли, Хатате (Ивата, 80), Форрест (Кюн, 72), Маэда, Фурухаси (Ида, 71).
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Рейнджерс –
Батленд, Тавернье, Суттар (Маккосланд, 46), Дэвис, Баришич (Йылмаз, 61), Стерлинг, Ландстрем, Диоманде, Лоуренс (Раскин, 60), Дессерс (Руф, 83), Фабиу Силва (Райт, 74).
- Удаление:
- Ландстрем (45+2).
А вообще, крутой был матч. Такие скорости бешенные! И ещё была статья, что не было игры, чтобы команды не забивали в первом тайме, так вот сегодня все голы были в первом. Во втором тоже были, били даже пенальти, но на табло не засветились. Я рад, что посмотрел эту игру. Классное впечатление, хотя никого из состава не знаю.