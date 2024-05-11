Зарема Салихова: «Непонятно, во что играет «Краснодар», мысли тренера на поле нет, зато мысль Галицкого есть. Так и без медалей можно остаться, зато самобытные»
Зарема Салихова высказалась о поражении «Краснодара» от «Спартака».
Красно-белые победили со счетом 1:0 в 28-м туре Мир РПЛ.
«Непонятно, во что играет «Краснодар». Мысли тренера на поле нет, зато мысль Галицкого есть.
Так и без медалей можно остаться. Зато самобытные», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.
«Спартак» набрал 46 очков после победы, у «Краснодара» 50 баллов.
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