Зарема Салихова: «Непонятно, во что играет «Краснодар», мысли тренера на поле нет, зато мысль Галицкого есть. Так и без медалей можно остаться, зато самобытные»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Мурад Мусаев Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о поражении «Краснодара» от «Спартака».

Красно-белые победили со счетом 1:0 в 28-м туре Мир РПЛ.

«Непонятно, во что играет «Краснодар». Мысли тренера на поле нет, зато мысль Галицкого есть.

Так и без медалей можно остаться. Зато самобытные», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

«Спартак» набрал 46 очков после победы, у «Краснодара» 50 баллов.

Мусаев о 0:1 со «Спартаком»: «Краснодар» не заслуживал ни одного из трех последних результатов. Главная проблема – реализация. Хочешь стать чемпионом – надо забивать! Игрок уровня Кади должен решать»

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Истиная болельщица Краснодара, переживает.
+6
-1
+5
Ответ ХавиГави_Паратрупер
МИНЕТ ещё много лет, но Зарема всё так же будет неотразима в своей КЛАССИКЕ, а именно невероятной футбольной АНАЛитике. А у Краснодара, увы, сегодняшний ЧАС с лишним вместо шага к ЗОЛОТЫМ медалям оказался ещё одним ДОЖДЁМ из слёз, предваряющим тяжкую НОЧЬ…
Что за извращуга?
+2
-1
+1
Пришел Мусаев, и команда перестала забивать и играть. Чудеса
+1
-1
0
Права как не странно - самодурство зеркала российского футбола Галицкого так и прёт из быков!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий