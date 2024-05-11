Зарема Салихова: «Непонятно, во что играет «Краснодар», мысли тренера на поле нет, зато мысль Галицкого есть. Так и без медалей можно остаться, зато самобытные»

Зарема Салихова высказалась о поражении «Краснодара» от «Спартака».

Красно-белые победили со счетом 1:0 в 28-м туре Мир .

«Непонятно, во что играет «Краснодар». Мысли тренера на поле нет, зато мысль Галицкого есть.

Так и без медалей можно остаться. Зато самобытные», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна Зарема Салихова.

«Спартак» набрал 46 очков после победы, у « » 50 баллов.

Мусаев о 0:1 со «Спартаком»: «Краснодар» не заслуживал ни одного из трех последних результатов. Главная проблема – реализация. Хочешь стать чемпионом – надо забивать! Игрок уровня Кади должен решать»