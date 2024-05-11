«Гранада» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Теги Реал Мадрид Ла Лига Гранада онлайны Футбол

«Реал» на выезде встретится с «Гранадой» в 35-м туре Ла Лиги.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.  

Гранада – Реал Мадрид
Дата проведения
11 мая, 19.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетик – Осасуна
Дата проведения
11 мая, 22.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

5 комментариев
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кепа
гарсия милитао начо васкез
камавинга модрич дани
браим хоселу гюлер
+1
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+1
Все вопросы с Ла Лигой решены
Но естественно команде нужно поддерживать тонус, а нужна игровая практика перед финалом ЛЧ. Ии конечно очень важно Беллингему решить вопрос с лучшим бомбардиром чемпионата. Всё для этого есть, главное забивать
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Сегодня первый матч с подготовкой к финалу
Удачи доминирующему чемпиону)
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Удачи «Реалу»! Ждём грамотную ротацию и положительный результат! И главное без травм!
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Удачи Мадриду и главное без травм!
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