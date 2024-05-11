«Гранада» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Реал» на выезде встретится с «Гранадой» в 35-м туре Ла Лиги.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 11 мая, 19.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 11 мая, 22.00, «Сан-Мамес»
гарсия милитао начо васкез
камавинга модрич дани
браим хоселу гюлер
Но естественно команде нужно поддерживать тонус, а нужна игровая практика перед финалом ЛЧ. Ии конечно очень важно Беллингему решить вопрос с лучшим бомбардиром чемпионата. Всё для этого есть, главное забивать
Удачи доминирующему чемпиону)