Семак о Сергееве в старте на ЦСКА: «Зениту» нужно забивать. Кассьерра притормозил в этом, к сожалению»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о встрече с ЦСКА.

состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Иван Сергеев – в стартовом составе. Довольно давно в чемпионате он не выходил в старте. Исходя из чего было принято решение?

– Во‑первых, во время подготовки на тренировках он выглядит хорошо и по эмоциям, и по движениям. Во‑вторых, нам нужно забивать. К сожалению, Матео [ ] притормозил в этом. У нас есть еще и .

Надеемся, что с выходом двух нападающих моментов будет чуть больше, и реализация будет лучше, чем в тех матчах, которые складывались для нас неудачно. Моменты есть, но забить не можем. Забиваем не так много, как хотелось бы.

– Насколько трудно или, наоборот, просто тренеру готовить команду, когда играешь с одним и тем же соперником?

– Готовить никогда не просто. Что касается предыдущего матча, у нас серьезно изменился состав. Какие‑то вещи в кубковом матче понравились, какие‑то не очень. Хотелось бы их изменить. Посмотрим, как мы сегодня будем играть, и насколько те моменты, которые нам важны и нужны, сможем воплотить на поле.

– « » для себя мало забивает. Нашли ответ, почему это произошло в последние пару месяцев?

– Совокупность причин. Где‑то не хватает мастерства, где‑то концентрации. В последних матчах были приличные моменты, выходы один в один, но забить не можем. Минимальный счет не позволяет иногда побеждать, к сожалению. Курьезные мячи или наши ошибки приводят к пропущенным мячам и потере очков, – сказал .