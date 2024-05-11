«Шахтер» в 15-й раз выиграл чемпионат Украины – после победы над «Динамо»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Кривбасс Днепр-1 Марино Пушич Футбол

«Шахтер» защитил чемпионский титул.

Команда Марино Пушича сегодня одолела киевское «Динамо» (1:0) в 28-м туре лиги Украины.

«Горняки» выиграли трофей во второй раз подряд. Всего у них 15 побед в чемпионате Украины – на одну меньше, чем у «Динамо».

После 28 игр у «Шахтера» 70 очков, у «Динамо» – 63. Также в топ-4 идут «Кривбасс» (54) и «Днепр-1» (48).

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26 комментариев
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А зачем это здесь??? Во-первых, не Шахтёр, а ШахтАр. Спортс, пишите правильно. Настоящий донецкий Шахтёр находится в Донецке, а этот, без места жительства ШахтАр, скитается в поисках дома.
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Шахтер (Львов)
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+13
Это что-то из вымышленных вселенных.
+16
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+12
Если хоть на минуту вдуматься в слова: "Шахтёр"(Донецк) стал чемпионом Украины в 15 раз,то возникает когнитивный диссонанс и справедливые вопросы:какой страны,какого города,какого чемпионата,на каких полях....
А главное:в країні війна,який до біса хвутбол?!
+15
-6
+9
Ответ Dexter Morgan
Вот и у меня вопросы. Этот Шахтёр вообще никакого отношения к Шахтёру настоящему не имеет. Как и чемпионат Украины можно переименовать в чемпионат НАТО и МЛС.
Повністю згідний з вашою опінією.Ну це українською.
Ну а что б не ломать вам мозг,конечно вы правы дорогой коллега.
Сегодняшний "Шахтёр" не имеет никакого отношения к горнякам времён того же Ателькина,Кривенцова,Воробья,Зубова,Пестрякова,Ателькина или Тимощука.
Недокоманда из недостраны.
Но под "бронью" от мобилизации.
Критическая инфраструктура,не иначе.
+12
-6
+6
Ценность этой водокачки нулевая.Когда-то была приличная лига топ-10 в Европе а сейчас Металлист и Днепр уничтожены, От Киева осталось только название, Гурник-ноу комментс, а вместо самобытных Ворсклы, Зари Вернидуба и Карпат Кононова бегает такое сельпо как Кривбасс.Всё ######## в 2014
+17
-12
+5
Ответ Bayern2004
Если хоть на минуту вдуматься в слова: "Шахтёр"(Донецк) стал чемпионом Украины в 15 раз,то возникает когнитивный диссонанс и справедливые вопросы:какой страны,какого города,какого чемпионата,на каких полях.... А главное:в країні війна,який до біса хвутбол?!
Вот и у меня вопросы. Этот Шахтёр вообще никакого отношения к Шахтёру настоящему не имеет. Как и чемпионат Украины можно переименовать в чемпионат НАТО и МЛС.
+16
-11
+5
Ответ Bayern2004
Повністю згідний з вашою опінією.Ну це українською. Ну а что б не ломать вам мозг,конечно вы правы дорогой коллега. Сегодняшний "Шахтёр" не имеет никакого отношения к горнякам времён того же Ателькина,Кривенцова,Воробья,Зубова,Пестрякова,Ателькина или Тимощука. Недокоманда из недостраны. Но под "бронью" от мобилизации. Критическая инфраструктура,не иначе.
Вот именно. Полностью с Вами согласен.
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Выдуманный клуб из выдуманного квазигосударства
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Ответ ruslan_khaibulov
Комментарий удален модератором
🥱
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Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Вот именно. Полностью с Вами согласен.
I am very happy to hear that.
Shaking your hand and wishing you very happy evening Mr.Dexter Morgan.
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Ответ Латерали Васс и Меле
Занятный экспонат
Ну если ты про Шахтар, то поддерживаю. Без определённого места жительства ибн ШахтАр...😂😂😂
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Ответ Латерали Васс и Меле
Комментарий скрыт
У твоего ШахтАра (Львов), уже 10 лет пятая точка горит...😄😄😄
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0
Ответ ruslan_khaibulov
Комментарий удален модератором
этот комментарий не мог здесь не появится 😁
+1
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Кремлёвская рука мешает польскому шахтару взять чемпионат украины, да...
+5
-5
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Удивляет, что чемпионат Украины ещё есть. Это уже ближе к MLS и чемпионату Польши.
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А там все 65+ чтоль в составах? Или наоборот первенство до 15?
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