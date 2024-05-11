«Шахтер» в 15-й раз выиграл чемпионат Украины – после победы над «Динамо»
«Шахтер» защитил чемпионский титул.
Команда Марино Пушича сегодня одолела киевское «Динамо» (1:0) в 28-м туре лиги Украины.
«Горняки» выиграли трофей во второй раз подряд. Всего у них 15 побед в чемпионате Украины – на одну меньше, чем у «Динамо».
После 28 игр у «Шахтера» 70 очков, у «Динамо» – 63. Также в топ-4 идут «Кривбасс» (54) и «Днепр-1» (48).
А главное:в країні війна,який до біса хвутбол?!
Ну а что б не ломать вам мозг,конечно вы правы дорогой коллега.
Сегодняшний "Шахтёр" не имеет никакого отношения к горнякам времён того же Ателькина,Кривенцова,Воробья,Зубова,Пестрякова,Ателькина или Тимощука.
Недокоманда из недостраны.
Но под "бронью" от мобилизации.
Критическая инфраструктура,не иначе.
Shaking your hand and wishing you very happy evening Mr.Dexter Morgan.