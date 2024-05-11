«Шахтер» в 15-й раз выиграл чемпионат Украины – после победы над «Динамо»

«Шахтер» защитил чемпионский титул.

Команда Марино Пушича сегодня одолела киевское « » (1:0) в 28-м туре лиги Украины.

«Горняки» выиграли трофей во второй раз подряд. Всего у них 15 побед в чемпионате – на одну меньше, чем у «Динамо».

После 28 игр у « » 70 очков, у «Динамо» – 63. Также в топ-4 идут « » (54) и « » (48).