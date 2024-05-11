LEON Вторая лига А. «Уфа» в гостях у «Велеса», «Ротор» сыграет с липецким «Металлургом» на выезде
Команды LEON Второй лиги А играют матчи 13-го тура.
«Уфа» в гостях сыграет с «Велесом», «Ротор» встретится с липецким «Металлургом» на выезде.
LEON Вторая лига
Дивизион А
13-й тур
Группа «Золото»
«Велес» – «Уфа» – 14:00
«Металлург» Липецк – «Ротор» – 15:00
«Родина-2» – «Краснодар-2» – 15:00
«Челябинск» – «Чайка» – 15:00
«Муром» – «Новосибирск» – 17:00
Группа «Серебро»
«Волга» Ульяновск – «Спартак» Кострома – 14:00
«Текстильщик» – «Химик» – 14:00
«Торпедо» Миасс – «Иртыш» – 15:00
«Динамо» Брянск – «Авангард» Курск – 16:00
«Калуга» – Машук-КМВ» – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.