LEON Вторая лига А. «Уфа» в гостях у «Велеса», «Ротор» сыграет с липецким «Металлургом» на выезде

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Команды LEON Второй лиги А играют матчи 13-го тура.

«Уфа» в гостях сыграет с «Велесом», «Ротор» встретится с липецким «Металлургом» на выезде.

LEON Вторая лига

Дивизион А

13-й тур

Группа «Золото»

«Велес» – «Уфа» – 14:00

«Металлург» Липецк – «Ротор» – 15:00

«Родина-2» – «Краснодар-2» – 15:00

«Челябинск» – «Чайка» – 15:00

«Муром» – «Новосибирск» – 17:00

Группа «Серебро»

«Волга» Ульяновск – «Спартак» Кострома – 14:00

«Текстильщик» – «Химик» – 14:00

«Торпедо» Миасс – «Иртыш» – 15:00

«Динамо» Брянск – «Авангард» Курск – 16:00

«Калуга» – Машук-КМВ» – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Календарь Второй лиги А

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