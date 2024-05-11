Хлусевич о сильнейшем претенденте на титул: «Спартак» Москва»

Даниил Хлусевич после победы над «Краснодаром» высоко оценил уровень «Спартака».

– Хорошая и продуктивная игра. Могло быть много голов, но не случилось. Слава богу, что мы один забили.

– часто забивает такие голы на тренировке?

– Он забивает только с моих передач. И только « ».

Хорошие два касания сделал: первым принял, вторым забил. Спартаковская школа.

– Вам больше нравится играть в три центральных защитника?

– Я так уже играл. Мне нравится такая схема.

– Есть какой‑то приоритет на конец сезона: чемпионат или Кубок России?

– Приоритета нет. Играем каждый матч как последний.

– Кто сильнее из претендентов на чемпионство: « », « » или «Краснодар»?

– « » Москва, – сказал полузащитник красно-белых.