Хлусевич о сильнейшем претенденте на титул: «Спартак» Москва»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Роман Зобнин Матч ТВ Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич после победы над «Краснодаром» высоко оценил уровень «Спартака».

– Хорошая и продуктивная игра. Могло быть много голов, но не случилось. Слава богу, что мы один забили.

Рома Зобнин часто забивает такие голы на тренировке?

– Он забивает только с моих передач. И только «Краснодару».

Хорошие два касания сделал: первым принял, вторым забил. Спартаковская школа.

– Вам больше нравится играть в три центральных защитника?

– Я так уже играл. Мне нравится такая схема.

– Есть какой‑то приоритет на конец сезона: чемпионат или Кубок России?

– Приоритета нет. Играем каждый матч как последний.

– Кто сильнее из претендентов на чемпионство: «Зенит», «Динамо» или «Краснодар»?

– «Спартак» Москва, – сказал полузащитник красно-белых.

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12 комментариев
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Знаменитая спартаковская школа Зобнина, которую он получил… где? В академии Коноплёва? Или может быть в Иркутске, наверное, через телевизор
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После таких громких слов, бывает так , что заходишь потом в свои соц сети, и отключаешь там комментарии
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Уволили бы Рыжего зимой и не просрали бы Промеса может что то и срослось.
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Ответ Дмитрий Махаев
После нескольких удачных игр вернулись, чтобы править)) Начало очередного цикла, всё под копирку из года в год))
Ну как пример-в Зените лучшего футболиста рпл назначили после одной более менее удачной игры.
А после пяти-шести удачных игр-это нормальная риторика.
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Наш слон.
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Ответ )( Paris )(
После таких громких слов, бывает так , что заходишь потом в свои соц сети, и отключаешь там комментарии
От кого?Питер или Динамо с Краснодаром?
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Ответ Владимир Л.
От кого?Питер или Динамо с Краснодаром?
От всех. Тролей что ли мало, которые только и ждут, как кому нибудь, что-то припомнить
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