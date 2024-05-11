Хлусевич о сильнейшем претенденте на титул: «Спартак» Москва»
Даниил Хлусевич после победы над «Краснодаром» высоко оценил уровень «Спартака».
– Хорошая и продуктивная игра. Могло быть много голов, но не случилось. Слава богу, что мы один забили.
– Рома Зобнин часто забивает такие голы на тренировке?
– Он забивает только с моих передач. И только «Краснодару».
Хорошие два касания сделал: первым принял, вторым забил. Спартаковская школа.
– Вам больше нравится играть в три центральных защитника?
– Я так уже играл. Мне нравится такая схема.
– Есть какой‑то приоритет на конец сезона: чемпионат или Кубок России?
– Приоритета нет. Играем каждый матч как последний.
– Кто сильнее из претендентов на чемпионство: «Зенит», «Динамо» или «Краснодар»?
– «Спартак» Москва, – сказал полузащитник красно-белых.
А после пяти-шести удачных игр-это нормальная риторика.