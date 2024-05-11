У «Краснодара» при Мусаеве 3 поражения в 8 матчах. При Ивиче в этой РПЛ проиграли трижды за 20 туров
«Краснодар» выиграл лишь 3 из 8 матчей при Мураде Мусаеве.
Сегодня «быки» уступили «Спартаку» (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.
Мусаев был назначен главным тренером 14 марта. С тех пор у команды 3 победы, 3 поражения и 2 ничьих.
При Владимире Ивиче «Краснодар» в этом чемпионате России проиграл 3 раза за 20 туров. Также у него было 11 побед и 6 ничьих.
Да уж, Краснодар - самая бесхребетная команда в истории РПЛ
Имхо.