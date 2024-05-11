У «Краснодара» при Мусаеве 3 поражения в 8 матчах. При Ивиче в этой РПЛ проиграли трижды за 20 туров

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» выиграл лишь 3 из 8 матчей при Мураде Мусаеве.

Сегодня «быки» уступили «Спартаку» (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

Мусаев был назначен главным тренером 14 марта. С тех пор у команды 3 победы, 3 поражения и 2 ничьих.

При Владимире Ивиче «Краснодар» в этом чемпионате России проиграл 3 раза за 20 туров. Также у него было 11 побед и 6 ничьих.

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Галицкий гениальный менеджер, ему виднее.
+70
-4
+66
Ответ Н.Ф.
Галицкий гениальный менеджер, ему виднее.
Дал еще один шанс Мусаеву показать, что он никчемный тренер
+32
-1
+31
Лицо Галицкого представили?
+25
-3
+22
Галицкий - что с лицом?
Да уж, Краснодар - самая бесхребетная команда в истории РПЛ
+24
-4
+20
слить чемпионство в играх с немотивированными командами и аутсайдерами это, конечно, сильно
+23
-4
+19
Наверное, Галицкому важнее, что теперь есть тренер, с которым можно поговорить о футболе и который в итоге постоянно будет признавать правоту Галицкого.
+15
-2
+13
всем негодующим хотелось бы напомнить, что ФК Краснодар существует ради одного болельщика-тренера, так что все в порядке
+16
-3
+13
Поставить физрука, который и в Азербайджане ничего не показывал, вместо Ивича это достойно премии Дарвина
+14
-3
+11
Дно!
+8
-2
+6
А где фанатики Галицкого? В предыдущий жидкий подтек они пыхтели. Никогда, никогда Краснодар не станет чемпионом. Потому что быки должны быть с кохонес
+6
-1
+5
Ответ Тихон Кб
слить чемпионство в играх с немотивированными командами и аутсайдерами это, конечно, сильно
Так они и Зениту дома проиграли. Думаю, что и Динамо проиграют в последнем туре
+8
-3
+5
Мусаев даже физруком назвать нельзя, полнейший бездарь
+6
-2
+4
Ответ Igbin
Наверное, Галицкому важнее, что теперь есть тренер, с которым можно поговорить о футболе и который в итоге постоянно будет признавать правоту Галицкого.
Галицкий: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку»
+2
-1
+1
Ответ kokakoka
Так они и Зениту дома проиграли. Думаю, что и Динамо проиграют в последнем туре
они бы все равно чемпионами стали, обыграв немотивированные Спартак и Крылья и чеченского аутсайдера, ну и ещё Сочи в следующем туре, которые к тому моменту уже бы вылетел
+1
0
+1
Ответ Н.Ф.
Галицкий гениальный менеджер, ему виднее.
Мнемкажется к нему позвонил/зашел Миллер и намекнул, что чемпионом лучше не становится и Ивич более не нужен.
Имхо.
+1
0
+1
Зачем меняли тренера ? Мусаев это бездарность и все это прекрасно знают
+1
0
+1
Всегда поражался, почему "Краснодар" регулярно имеет топовый по рамкам РПЛ состав и всякое физручьё в тренерах: Шалимов сколько лет держался, потом Мусаев. Видимо, всё-таки слухи о том, что Галицкий любит сам оловянными солдатиками играть, не такие уж и слухи.
+2
-1
+1
Мусаев даже не физрук....
+2
-1
+1
Надеюсь сейчас Галицкий наслаждается по полной красивым футболом и осознанием того, какой он молодец.
+2
-1
+1
Промурадили золото быки
+3
-2
+1
Лучше бы Мостового назначили
+3
-2
+1
Надо сказать, такой вот результат всю карьеру может прикончить.
0
0
0
К сожалению в игре "Краснодара" пропала мысль. Не понятно чего хотят футболисты гоняя мяч по газону.
0
0
0
Краснодар решил повторить историю Байера. Только не этого года, а всю предыдущую.
0
0
0
По делом. Играют в футбол. Зрелище!
0
0
0
Ну не переживайте, фанаты Краснодара. Вы посмотрите зато, какой Галицкий вам парк красивый отгрохал. Ну подумаешь, что вы сейчас ещё и 3 место Спартаку отдать можете. Зато тренер у вас "свой", и у Галицкого с ним полное взаимопонимание)))
0
0
0
Видимо такая игра Галицкому нравится. Жалко болельщиков быков.
0
0
0
Его для этого и позвали чтоб просрать концовку
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий