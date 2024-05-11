Первая лига. «Арсенал» примет «Нефтехимик», «Химки» сыграют в воскресенье с «Ленинградцем», «Динамо» Махачкала – с «Акроном»
Тульский «Арсенал» примет в субботу «Нефтехимик» в 32-м туре Мелбет Первой лиги.
В воскресенье «Химки» сыграют в гостях с «Ленинградцем», «Родина» – с «КАМАЗом», махачкалинское «Динамо» встретится на выезде с «Акроном».
Первая лига
32-й тур
- Дата проведения
- 11 мая, 17.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 12 мая,
- Дата проведения
- 12 мая,
- Дата проведения
- 12 мая,
- Дата проведения
- 12 мая, 09.00, «стадион Центральный Красноярск»
- Дата проведения
- 12 мая, 14.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 12 мая, 16.00, «Лужники»
- Дата проведения
- 12 мая, 16.00, «Локомотив»
- Дата проведения
- 12 мая, 17.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.