Первая лига. «Арсенал» примет «Нефтехимик», «Химки» сыграют в воскресенье с «Ленинградцем», «Динамо» Махачкала – с «Акроном»

Тульский «Арсенал» примет в субботу «Нефтехимик» в 32-м туре Мелбет Первой лиги.

В воскресенье « » сыграют в гостях с «Ленинградцем», « » – с « », махачкалинское « » встретится на выезде с « ».

лига

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги