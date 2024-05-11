Первая лига. «Арсенал» примет «Нефтехимик», «Химки» сыграют в воскресенье с «Ленинградцем», «Динамо» Махачкала – с «Акроном»

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Тульский «Арсенал» примет в субботу «Нефтехимик» в 32-м туре Мелбет Первой лиги.

В воскресенье «Химки» сыграют в гостях с «Ленинградцем», «Родина» – с «КАМАЗом», махачкалинское «Динамо» встретится на выезде с «Акроном».

Первая лига

32-й тур

Арсенал Тула – Нефтехимик
Дата проведения
11 мая, 17.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Волгарь – Черноморец
Дата проведения
12 мая,
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Родина
Дата проведения
12 мая,
Онлайн матча

 

Ленинградец – Химки
Дата проведения
12 мая,
Онлайн матча

 

Енисей – Кубань
Дата проведения
12 мая, 09.00, «стадион Центральный Красноярск»
Онлайн матча

 

Шинник – СКА Хабаровск
Дата проведения
12 мая, 14.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Торпедо – Алания
Дата проведения
12 мая, 16.00, «Лужники»
Онлайн матча

 

Сокол – Тюмень
Дата проведения
12 мая, 16.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Акрон – Динамо Махачкала
Дата проведения
12 мая, 17.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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