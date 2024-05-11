Трой Дини: «Тоттенхэм» должен помочь «Арсеналу» выиграть титул – это даст им надежду, что однажды они тоже это сделают. Победы «Сити» надоедают»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Трой Дини Футбол

Трой Дини считает, что «Тоттенхэм» должен помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ.

«Я, как футбольный болельщик, хочу, чтобы чемпионат выиграла другая команда. Не потому, что «Сити» ужасен, просто [их победы] надоедают.

Мы хотим, чтобы такие команды, как «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и, надеюсь, «Тоттенхэм», боролись до конца сезона. Я хочу сидеть и думать: «Черт возьми, кто же выиграет лигу?», а не: «Это дело решенное, победит «Сити», потому что это пустая трата времени.

Так вот к чему я клоню: «Тоттенхэм» должен хотеть помочь «Арсеналу» выиграть титул, добившись результата в матче с «Сити». Это даст им самим и всем остальным надежду на то, что однажды они смогут выиграть чемпионат.

«Арсенал» близок к завершению 20-летнего периода без чемпионств. Кто сказал, что кто-то другой не сможет добиться этого в следующем сезоне при правильном тренере и правильном подборе игроков?» – написал бывший нападающий «Уотфорда» в своей колонке. 

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 85 очков после 36 туров и опережая «Арсенал» на 2 балла. Команда Пепа Гвардиолы встретится с «Тоттенхэмом» 14 мая. 

12 комментариев
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«Манчестер Юнайтед» должен помочь Сити выиграть титул – это даст им надежду, что однажды они тоже это сделают
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Хе-хе, они спецом сольют Сити, иначе их болельщики не поймут если Арсенал зацепит чашку. А им самим уже ничего не нужно, ЛЧ все равно мимо
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Будем объективны, Тоттенхэм и Арсенал - братья навеки. Там что верим в их победу победу над Сити, аминь.
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Тоттенхэму самим нужна победа, чтобы играть в следующем сезоне в ЛЧ. Есть все таки шанс, что Ливерпуль и Кристал Пэлас не проиграют Астон Вилле
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Ответ Хоуленд Рид
Будем объективны, Тоттенхэм и Арсенал - братья навеки. Там что верим в их победу победу над Сити, аминь.
То что они братья это конечно возможно, но это же Тоттенхэм и даже такой Арсенал это все же Арсенал - поэтому тут скорее Тоттенхэм назло братской команде сольет Сити, а Арсенал весь матч будет возить МЮ и не забьет, а в конце еще и себе какой-нибудь абсурд привезет
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Ответ ta-tosha
Хе-хе, они спецом сольют Сити, иначе их болельщики не поймут если Арсенал зацепит чашку. А им самим уже ничего не нужно, ЛЧ все равно мимо
да что вы несёте?!!(( шпорам насрать на сити и арсенал, у них свой интерес и задача и шанс попасть в зону лч. хотя с такой игрой и составом не знаю что там делать...
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Логика Шредингера
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Дини до сих пор обижен на Сити, когда их в финале КА Сити разнёс 5:0! К тому же Тотенхэм и Арсенал почти враги между собой, а МЮ и МС скорее надоедливые шумные соседи!
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Ответ ta-tosha
Хе-хе, они спецом сольют Сити, иначе их болельщики не поймут если Арсенал зацепит чашку. А им самим уже ничего не нужно, ЛЧ все равно мимо
Там 4 очка от Виллы, у которой Ливер и набравший ход Пэлас.
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Ответ I PAINT IN BLUE
«Манчестер Юнайтед» должен помочь Сити выиграть титул – это даст им надежду, что однажды они тоже это сделают
У МЮ шансов ноль против Арсенал от слово совсем .
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