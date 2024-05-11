Трой Дини: «Тоттенхэм» должен помочь «Арсеналу» выиграть титул – это даст им надежду, что однажды они тоже это сделают. Победы «Сити» надоедают»

Трой Дини считает, что «Тоттенхэм» должен помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ.

«Я, как футбольный болельщик, хочу, чтобы чемпионат выиграла другая команда. Не потому, что «Сити» ужасен, просто [их победы] надоедают.

Мы хотим, чтобы такие команды, как «Сити», « », «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и, надеюсь, «Тоттенхэм», боролись до конца сезона. Я хочу сидеть и думать: «Черт возьми, кто же выиграет лигу?», а не: «Это дело решенное, победит «Сити», потому что это пустая трата времени.

Так вот к чему я клоню: «Тоттенхэм» должен хотеть помочь «Арсеналу» выиграть титул, добившись результата в матче с «Сити». Это даст им самим и всем остальным надежду на то, что однажды они смогут выиграть чемпионат.

«Арсенал» близок к завершению 20-летнего периода без чемпионств. Кто сказал, что кто-то другой не сможет добиться этого в следующем сезоне при правильном тренере и правильном подборе игроков?» – написал бывший нападающий «Уотфорда» в своей колонке.

« » лидирует в турнирной таблице , набрав 85 очков после 36 туров и опережая «Арсенал» на 2 балла. Команда Пепа Гвардиолы встретится с « » 14 мая.