Палмер сделал 10-й ассист в сезоне АПЛ. У хавбека «Челси» 31 очко в АПЛ по «гол+пас», больше нет ни у кого

Коул Палмер отдал 10-й голевой пас в сезоне АПЛ.

Полузащитник « » ассистировал Михаилу Мудрику в матче против « » в 37-м туре (1:1, первый тайм).

Это 10-й ассист англичанина в текущем розыгрыше чемпионата Англии. На счету также 21 забитый мяч, он делит с Олли Уоткинсом первое место в лиге по набранным очкам по системе «гол+пас».

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.