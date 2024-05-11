Палмер сделал 10-й ассист в сезоне АПЛ. У хавбека «Челси» 31 очко в АПЛ по «гол+пас», больше нет ни у кого

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Ноттингем Форест Олли Уоткинс Коул Палмер Футбол

Коул Палмер отдал 10-й голевой пас в сезоне АПЛ.

Полузащитник «Челси» ассистировал Михаилу Мудрику в матче против «Ноттингем Форест» в 37-м туре АПЛ (1:1, первый тайм).

Это 10-й ассист англичанина в текущем розыгрыше чемпионата Англии. На счету Палмера также 21 забитый мяч, он делит с Олли Уоткинсом первое место в лиге по набранным очкам по системе «гол+пас». 

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

17 комментариев
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Просто красавец, пришел в команду и без раскачки стал ее главным лидером и ударной силой!
+18
-2
+16
Ответ Vitto
9 голов с пенальти, а так молодец.
Чем пенальти не угодили? Их реализовать ещё нужно и взять на себя ответственность при промахе.
+8
0
+8
Делает разницу
+7
-1
+6
Если бы не были кривоногие партнёры мог бы 15-20 голевых. В последних двух матчах который я посмотрел не реализовали минимум 3-4 явных моментов.
+4
0
+4
Пасы конечно аля дебрюйне раздает иногда. Низом, сильно в зоны
+3
0
+3
Кого мы продали. Просто жесть
+3
-2
+1
Ответ corazon blanco
Просто красавец, пришел в команду и без раскачки стал ее главным лидером и ударной силой!
Можно почитать коментарии.
Заплюсованные те, кто смеялись над покупкой, заминусованые те, кто говорили что парень потенциально сильнее Фодена.
Кстати там же чувак пишет, что Галлахер недооцененный из за Маунта.
https://www.sports.ru/football/1115426341-palmer-soglasilsya-perejti-v-chelsi-siti-prosit-za-21-letnego-xavbeka-.html
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Ответ Vitto
9 голов с пенальти, а так молодец.
он не цн чтобы забиват пачками. пенальти не пенальти есть голы
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Должен быть в сборном сезоне
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А помню все удивлялись зачем Челси купил лавочника Сити за такие деньги)
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Олли Уоткинс гол + пас 31 очко 😏
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Цифры хорошие набирает. Как праймовый Лэмпард
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Ответ Vitto
9 голов с пенальти, а так молодец.
ему всего лишь 22 и это первый раз когда ему так доверяют мне кажется он лучше Беллингера
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Ответ Krizex
А помню все удивлялись зачем Челси купил лавочника Сити за такие деньги)
Это удача. Никто не ожидал такого успешного выступления.
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