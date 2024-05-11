Палмер сделал 10-й ассист в сезоне АПЛ. У хавбека «Челси» 31 очко в АПЛ по «гол+пас», больше нет ни у кого
Коул Палмер отдал 10-й голевой пас в сезоне АПЛ.
Полузащитник «Челси» ассистировал Михаилу Мудрику в матче против «Ноттингем Форест» в 37-м туре АПЛ (1:1, первый тайм).
Это 10-й ассист англичанина в текущем розыгрыше чемпионата Англии. На счету Палмера также 21 забитый мяч, он делит с Олли Уоткинсом первое место в лиге по набранным очкам по системе «гол+пас».
Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Заплюсованные те, кто смеялись над покупкой, заминусованые те, кто говорили что парень потенциально сильнее Фодена.
Кстати там же чувак пишет, что Галлахер недооцененный из за Маунта.
https://www.sports.ru/football/1115426341-palmer-soglasilsya-perejti-v-chelsi-siti-prosit-za-21-letnego-xavbeka-.html