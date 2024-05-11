«Нам с говядиной». «Спартак» ответил на баннер фанатов «Краснодара» с быком-поваром, предлагающим бекон
«Спартак» пошутил над болельщиками «Краснодара» после победы.
Красно-белые одолели «быков» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
В телеграм-канале московского клуба был опубликован снимок баннера, который фанаты «Краснодара» демонстрировали во время встречи команд в сентябре. На нем изображен бык-повар со сковородой, надпись над картинкой – «Вам с беконом?»
«Спартак», выложив сегодня фотографию, ответил: «Нам с говядиной».