«Нам с говядиной». «Спартак» ответил на баннер фанатов «Краснодара» с быком-поваром, предлагающим бекон

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Краснодар соцсети Футбол

«Спартак» пошутил над болельщиками «Краснодара» после победы.

Красно-белые одолели «быков» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

В телеграм-канале московского клуба был опубликован снимок баннера, который фанаты «Краснодара» демонстрировали во время встречи команд в сентябре. На нем изображен бык-повар со сковородой, надпись над картинкой – «Вам с беконом?»

«Спартак», выложив сегодня фотографию, ответил: «Нам с говядиной».

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10 комментариев
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Красиво!
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Ответил результатом! Счёт на табло. И это лучший ответ!
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Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
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отличный ответ
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Спартак , спасибо за победу от болельщика Динамо . Кстати , впервые я был на футболе именно на матче Динамо :Спартак с отцом в 1968 году. Матчи между нашими клубами всегда были сильнейшим дерби страны.
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По красоте уделали! Прямо как Рома Зобнин на поле.
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Мастерский удар капитана и шашлык к празднику готов! )
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Вообще странно , после Абаскаля оборона прям на уровне . Не сказать прям топ, но в разы лучше, даже с таким составом . Если вспомнить руку Чалова и игру в Нижнем, то было бы 50 очков. С другой стороны был бы мандраж )
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Зачот
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