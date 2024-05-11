Рахимов о 3:1 с «Ростовом»: «Могли забить больше. Не понравилась реакция команды после первого удаления у соперника – стали не добегать, не дорабатывать»

Рашид Рахимов высказался о победе над «Ростовом».

« » на своем поле победил ростовчан (3:1) в 28-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме с поля были удалены двое игроков гостей, Иван Комаров и Эяд Эль‑Аскалани.

«Могли забить больше. Но мне очень не понравилась реакция команды после первого удаления у соперника. Мы стали не добегать, стали не дорабатывать. Позволили сопернику забить, «Ростов» получил право на пенальти… Нельзя делать акцент на игру в большинстве. Надо играть так же, как в равных составах. Перестроились только после того, как нам не забили пенальти.

Сегодня у нас прошли два стандарта, но и с игры создали много моментов. К сожалению, не реализовали.

Даку держит определенный уровень. Естественно, он сам расстроен, что не реализовал свои моменты. Но я всегда говорю ему, что он должен проводить целостную игру. А у него бывают моменты, когда он выключился из ситуации. Но мы видим, что он вышел на определенный уровень», – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Карпин на вопрос о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем. Самое интересное в игре было? Он уже наказал сам себя»