«Барса» сэкономила около 40 млн евро на бонусах игрокам, не выиграв ни одного трофея в этом сезоне (As)

«Барселона» сэкономила значительную сумму денег, не выиграв ни одного трофея.

Как сообщает As, в этом сезоне каталонцы сэкономят около 40 миллионов евро на бонусах игрокам – такую сумму они получили бы в случае победы в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании. Бонусы за победу в Суперкубке в контрактах не указаны и обсуждаются отдельно.

За чемпионство в Ла Лиге каждому игроку «Барсы» причитаются 750 тысяч евро, призовые за победу в Лиге чемпионов составляют 1 миллион евро. Относительно Кубка Испании действует особая система: бонусы за него выплачиваются только в том случае, если клуб возьмет еще один трофей. Если бы это условие было выполнено, футболисты бы дополнительно получили по 250 тысяч евро.

В сезоне-2023/24 «блауграна» не выиграла ни одного из этих трофеев. В прошлом сезоне клуб выплатил около 20 миллионов евро в виде бонусов.

С другой стороны, каталонцы могут недополучить 15 миллионов евро, если завершат этот сезон на третьем месте в . Эта сумма подразумевает выплаты за продажу телевизионных прав (7 млн евро) и участие в Суперкубке Испании (8 млн).