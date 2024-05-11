«Барса» сэкономила около 40 млн евро на бонусах игрокам, не выиграв ни одного трофея в этом сезоне (As)
«Барселона» сэкономила значительную сумму денег, не выиграв ни одного трофея.
Как сообщает As, в этом сезоне каталонцы сэкономят около 40 миллионов евро на бонусах игрокам – такую сумму они получили бы в случае победы в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании. Бонусы за победу в Суперкубке в контрактах не указаны и обсуждаются отдельно.
За чемпионство в Ла Лиге каждому игроку «Барсы» причитаются 750 тысяч евро, призовые за победу в Лиге чемпионов составляют 1 миллион евро. Относительно Кубка Испании действует особая система: бонусы за него выплачиваются только в том случае, если клуб возьмет еще один трофей. Если бы это условие было выполнено, футболисты бы дополнительно получили по 250 тысяч евро.
В сезоне-2023/24 «блауграна» не выиграла ни одного из этих трофеев. В прошлом сезоне клуб выплатил около 20 миллионов евро в виде бонусов.
С другой стороны, каталонцы могут недополучить 15 миллионов евро, если завершат этот сезон на третьем месте в Ла Лиге. Эта сумма подразумевает выплаты за продажу телевизионных прав (7 млн евро) и участие в Суперкубке Испании (8 млн).
П. С. А кто еще входит в 17 летний состав кроме двух вышеназванных?)
Те Стеген и правда был в топе лучших, но уже не коротко сезонов никаким лучшим его никто не называет. И тут есть объективные причины в виде травм.
А зрелые не по годам это признак чемпионского качества или что? Это просто показатель, что они выдерживают уровень взрослого футбола, но точно не аргумент в пользу чемпионства.
Да, 17 летних основных больше нет. Но можно навскидку хоть одну команду, которая стала чемпионом с двумя 17 летними основными игроками?
"Сэкономили на бонусах, трофеев не взяли потому что - Так что во всём есть свои плюсы, их видеть просто нужно"