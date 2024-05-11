«Барса» сэкономила около 40 млн евро на бонусах игрокам, не выиграв ни одного трофея в этом сезоне (As)

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании деньги Футбол

«Барселона» сэкономила значительную сумму денег, не выиграв ни одного трофея.

Как сообщает As, в этом сезоне каталонцы сэкономят около 40 миллионов евро на бонусах игрокам – такую сумму они получили бы в случае победы в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании. Бонусы за победу в Суперкубке в контрактах не указаны и обсуждаются отдельно. 

За чемпионство в Ла Лиге каждому игроку «Барсы» причитаются 750 тысяч евро, призовые за победу в Лиге чемпионов составляют 1 миллион евро. Относительно Кубка Испании действует особая система: бонусы за него выплачиваются только в том случае, если клуб возьмет еще один трофей. Если бы это условие было выполнено, футболисты бы дополнительно получили по 250 тысяч евро.

В сезоне-2023/24 «блауграна» не выиграла ни одного из этих трофеев. В прошлом сезоне клуб выплатил около 20 миллионов евро в виде бонусов. 

С другой стороны, каталонцы могут недополучить 15 миллионов евро, если завершат этот сезон на третьем месте в Ла Лиге. Эта сумма подразумевает выплаты за продажу телевизионных прав (7 млн евро) и участие в Суперкубке Испании (8 млн). 

120 комментариев
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Мы думали - провал по всём фронтам, оказалось - гениальный менеджмент
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Очередной рычаг
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+144
Лапорта - вы думали я вас не переиграю?
+90
-1
+89
Ответ Armbull
Комментарий скрыт
Очень удобно, когда говорят про игроков то Араухо лучший ЦЗ в мире, Тер стеген лучший вратарь, а Ямаль с Кубарси не по годам зрелые вундеркинды. А вот когда разговор про результаты: 17-летний состав.
П. С. А кто еще входит в 17 летний состав кроме двух вышеназванных?)
+36
-1
+35
Слушайте, а ловко они это придумали, я даже сначала не понял
+21
-1
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
Рома, спасибо (что уточнил)
+17
0
+17
Так надо значит выдать премию Хави. Столько сэкономил для клуба.👍👍👍
+17
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А вот и рычаг
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+13
Ответ onegin2007
Комментарий скрыт
Вижу коммент про минус – ставлю минус
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Ответ onegin2007
Комментарий скрыт
Вижу минус - ставлю плюс!
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поднимаются с колен!!
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С Мбаппе в Реале, Барса много сэкономит в ближайшие 5 лет.
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Не провальный сезон, а гениальная экономия, смотрите не перепутайте 😉
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Вы сможете существенно сэкономить и на простыни, и на одеяле, и на наволочке, если будете спать внутри пододеяльника. ©
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+6
Ответ Eugene10
Встречный вопрос - кто в мире из 17 летних делает результат в топ клубах?
Нигде, в том числе и в Барселоне, можно прочитать для начала коммент на который я ответил)
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А это оказывается был хитрый план
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Не баг, а фича
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Барса без трофеев зарабатывает больше чем с трофеями.
+10
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Таким образом лет через 5 полностью преодолеют финансовые проблемы.
+4
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Теперь становится понятной мотивация оставить Хави на следующий сезон. Все-таки гениальный план Лапорты: вылетаешь ото всюду и поднимаешь сорокет, изи мани.
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Слабое утешение. Если бы Барселона выиграла трофей, призовых было бы больше, чем выплат бонусов.
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Открыт новый рычаг!
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Ответ JohnnyMulka
Лапорта - вы думали я вас не переиграю?
Так отдавали часть с призовых, в итоге получается что сэкономили с того что даже не заработали.
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Ответ Бахти 86
Как они собираются ещё Холанда манить к себе?
Холанд сам за премиальные может выкупить Барселону.
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Ответ Денис Гончаров
Очень удобно, когда говорят про игроков то Араухо лучший ЦЗ в мире, Тер стеген лучший вратарь, а Ямаль с Кубарси не по годам зрелые вундеркинды. А вот когда разговор про результаты: 17-летний состав. П. С. А кто еще входит в 17 летний состав кроме двух вышеназванных?)
Не знаю где говорят, что Араухо лучший цз мира. В этом сезоне его называют чуть ли не худшим защитником топ команд.
Те Стеген и правда был в топе лучших, но уже не коротко сезонов никаким лучшим его никто не называет. И тут есть объективные причины в виде травм.
А зрелые не по годам это признак чемпионского качества или что? Это просто показатель, что они выдерживают уровень взрослого футбола, но точно не аргумент в пользу чемпионства.
Да, 17 летних основных больше нет. Но можно навскидку хоть одну команду, которая стала чемпионом с двумя 17 летними основными игроками?
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вот это я понимаю бизнес-модель
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Остановите мой смех
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Теперь понятно, почему Хави остаётся. План на сезон реализован более, чем успешен.
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Перефразировав один из ранних треков Noize MC
"Сэкономили на бонусах, трофеев не взяли потому что - Так что во всём есть свои плюсы, их видеть просто нужно"
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Хави гений получается?
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