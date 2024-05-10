Баия – Ред Булл Брагантино где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Бразилии 13 мая
В понедельник, 13 мая, сыграют Баия и Ред Булл Брагантино в рамках Чемпионата Бразилии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Фонте Нова».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Баия – Ред Булл Брагантино
- Начало матча запланировано на 00:30 по московскому времени.
Ред Булл Брагантино: все новости
Чемпионат Бразилии по футболу: все новости
Последние матчи Баия
- Ботафого – Баия : 1 – 2
- Баия – Крисиума : 1 – 0
- Баия – Гремио : 1 – 0
- Витория – Баия : 2 – 2
- Баия – Флуминенсе : 2 – 1
Последние матчи Ред Булл Брагантино
- Ред Булл Брагантино – Расинг Авельянеда : 2 – 1
- Ред Булл Брагантино – Фламенго : 1 – 1
- Соуза Эспорте – Ред Булл Брагантино : 1 – 1
- Форталеза – Ред Булл Брагантино : 1 – 1
- Ред Булл Брагантино – Спортиво Лукеньо : 2 – 1
Прогноз на матч Баия – Ред Булл Брагантино
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