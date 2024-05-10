Баия – Ред Булл Брагантино где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Бразилии 13 мая

Теги высшая лига Бразилия Баия Ред Булл Брагантино Футбол

В понедельник, 13 мая, сыграют Баия и Ред Булл Брагантино в рамках Чемпионата Бразилии по футболу.

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Во сколько играют Баия – Ред Булл Брагантино

  • Начало матча запланировано на 00:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Баия – Ред Булл Брагантино

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