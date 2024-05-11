Зобнин об 1:0: «При смене тренера атмосфера всегда меняется в лучшую сторону, все раскрепостились. Вернулось за Нижний – хорошо ударил, закрутил, была свободная зона»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Роман Зобнин Пари НН Матч ТВ Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Роман Зобнин заявил, что со сменой тренера атмосфера в «Спартаке» улучшилась.

Красно-белые на своем поле обыграли «Краснодар» в матче 28‑го тура Мир РПЛ со счетом 1:0. Единственный мяч забил именно Зобнин.

Как произошел гол? Долго пришлось раздумывать над ударом?

– Вернулось за Нижний. С «Пари НН» плюс‑минус был такой же момент, с этой же точки. Здесь хорошо ударил, закрутил, была свободная зона. Решился ударить и забил, слава богу.

Главное, что победили, сыграли на ноль и заработали три очка дома. Пришло много болельщиков.

При Слишковиче команда не проигрывает. Что произошло в раздевалке?

– Все раскрепостились. При смене тренера атмосфера всегда меняется в лучшую сторону. В каждой игре ребята обороняются, атакуют, играют друг за друга, все сплотились. Это главный ключ к нашему успеху.

Через несколько дней важная игра в Кубке против «Балтики». Эту игру держали в уме или совершенно не думали об этом?

– Не думали. Думали, как обыграть «Краснодар». Есть пару дней на восстановление, будем разбирать и готовиться к «Балтике», – сказал полузащитник «Спартака».

Слишкович об 1:0 с «Краснодаром»: «Знали, что будет тяжелая игра. Мы должны были играть головой, а не сердцем»

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5 комментариев
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Лучший гол Романа за последние годы положил как в лузу шар
+3
0
+3
Ответ T622222
Лучший гол Романа за последние годы положил как в лузу шар
Напомнил классические голы Промеса с этой позиции...
+2
0
+2
Молодец!
+2
-1
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