Зобнин об 1:0: «При смене тренера атмосфера всегда меняется в лучшую сторону, все раскрепостились. Вернулось за Нижний – хорошо ударил, закрутил, была свободная зона»
Роман Зобнин заявил, что со сменой тренера атмосфера в «Спартаке» улучшилась.
Красно-белые на своем поле обыграли «Краснодар» в матче 28‑го тура Мир РПЛ со счетом 1:0. Единственный мяч забил именно Зобнин.
– Как произошел гол? Долго пришлось раздумывать над ударом?
– Вернулось за Нижний. С «Пари НН» плюс‑минус был такой же момент, с этой же точки. Здесь хорошо ударил, закрутил, была свободная зона. Решился ударить и забил, слава богу.
Главное, что победили, сыграли на ноль и заработали три очка дома. Пришло много болельщиков.
– При Слишковиче команда не проигрывает. Что произошло в раздевалке?
– Все раскрепостились. При смене тренера атмосфера всегда меняется в лучшую сторону. В каждой игре ребята обороняются, атакуют, играют друг за друга, все сплотились. Это главный ключ к нашему успеху.
– Через несколько дней важная игра в Кубке против «Балтики». Эту игру держали в уме или совершенно не думали об этом?
– Не думали. Думали, как обыграть «Краснодар». Есть пару дней на восстановление, будем разбирать и готовиться к «Балтике», – сказал полузащитник «Спартака».
Слишкович об 1:0 с «Краснодаром»: «Знали, что будет тяжелая игра. Мы должны были играть головой, а не сердцем»