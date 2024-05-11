Мостовой о «Спартаке»: «Если бы Абаскаля убрали раньше, боролись бы за чемпионство. Нужно слушать футбольные головы, а не посторонних людей»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаля нужно было увольнять раньше.

Красно-белые дома победили «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» уже на четвертом месте. Если бы убрали Абаскаля чуть пораньше, боролись бы за чемпионство. Сейчас он точно может забраться в тройку, тем более у «Краснодара» еще игра с «Динамо».

Нужно слушать футбольные головы, а не посторонних людей. Мы видим, какой сейчас «Зенит». Конечно, «Спартак» боролся бы за титул, если бы Абаскаля уволили раньше», – сказал бывший футболист сборной России.

Слишкович о том, готов ли возглавить «Спартак» на постоянной основе: «Мне нужно больше опыта, но ты учишься, когда работаешь каждый день. Я не боюсь, всегда попробую поработать, результат все покажет»

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35 комментариев
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Мостовой - это последний кого стоит слушать по любым вопросам. Ну кроме чеканки и выбора алкоголя.
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Уже начинает прям раздражать
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Ответ Tema
Уже начинает прям раздражать
Вас только начинает? Завидую.
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Если бы не Абаскаль, не было бы войн, не было бы голода и болезней
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Кто о чём, а этот всё Абаскаля не забудет))
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Ответ Николай Бойко
Мостовой - это последний кого стоит слушать по любым вопросам. Ну кроме чеканки и выбора алкоголя.
так так. можно поподробнее про алкоголь
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А если бы Мостового тренером поставили с 1 тура, то Спартак бы уже в 20 туре досрочно был чемпионом)
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Нужно слушать людей со здоровой головой. А не того, у кого без царя в голове.
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Сказала футбольная голова.
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А кто команду к сезону готовил?
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Голова Мостового и тело разные субстанции, царя в ней не хватает ...
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Даа, у Вована Слишковича игроцкая карьера была на загляденье, не то что у испанца. А если серьезно, то у СМ традиционно происходит всплеск после смены тренера по ходу чемпионата. И каждый раз слышен хор, что наконец то вот он, самый подходящий рулевой!
Но, начинается новый сезон, а с ним и старые песни о главном))) Ничего нового.
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Уж что что, а про Абоскаля он всегда верно говорил, ну а после зимней паузы думаю это даже самым явным сторонникам бывшего тренера Спартака стало ясно. Его держали до последнего только потому что не могли найти достойную замену, в итоге всё таки пнули(хоть и поздно) остановившись на И.О. до конца сезона.
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Ответ Denis_VD
В каком месте он её к чему-то подготовил? Давайте ещё балалайку запустите про багаж его и про то, что убрали именно в тот момент, когда должно было пойти. Спартак Абаскаля одна из самых бестолковых команд лиги, которая буквально ни к чему не готова не была: ни физикой, ни стандартами, ни прессингом, ни позиционной атакой, ни организацией сзади.
Сами готовились, сборы проводили, т.д. и т.п.?
Помню такие чудо-команды, какой-нибудь Силкин возглавит временно ура успех. А после предсезонки как давай всем проигрывать, вот и на тебе.
Че думаете, Слишкович в новом сезоне чемпионат выиграет? Хаха, ну посмотрим
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Ответ #SharkTeam
А кто команду к сезону готовил?
В каком месте он её к чему-то подготовил? Давайте ещё балалайку запустите про багаж его и про то, что убрали именно в тот момент, когда должно было пойти. Спартак Абаскаля одна из самых бестолковых команд лиги, которая буквально ни к чему не готова не была: ни физикой, ни стандартами, ни прессингом, ни позиционной атакой, ни организацией сзади.
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Ответ Пользователь Huawei
Сказала футбольная голова.
Применительно к футболистал, всё таки прежде всего ноги, а ноги ростут из опы.
Так что правильнее говорить: слушать футбольные опы.
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Ответ Пользователь Huawei
Сказала футбольная голова.
А не посторонний ?
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Ответ Николай Бойко
Мостовой - это последний кого стоит слушать по любым вопросам. Ну кроме чеканки и выбора алкоголя.
Люди, разбирающиеся в алкоголе, как правило алкоголиками не являются.
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Ответ Jan Paskel
не уверен. Временами алкоголь он пьёт палёный
ты ему покупал? ч ....о
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Ответ Николай Бойко
Мостовой - это последний кого стоит слушать по любым вопросам. Ну кроме чеканки и выбора алкоголя.
не уверен. Временами алкоголь он пьёт палёный
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Ответ #SharkTeam
Сами готовились, сборы проводили, т.д. и т.п.? Помню такие чудо-команды, какой-нибудь Силкин возглавит временно ура успех. А после предсезонки как давай всем проигрывать, вот и на тебе. Че думаете, Слишкович в новом сезоне чемпионат выиграет? Хаха, ну посмотрим
Слишкович, который просто .. ней не мается, а играет проще, исходя из возмостей, тут же наладил организацию на своей половине, и команда, как следствие, стала очень мало пропускать. Слишкович не несёт всякую муйню про божества, солнце, не даёт какие-то идиотские оправдания типа жёлтой карточки на 11-ой минуте. Просто спокойно и адекватно себя ведёт. Как оказалось, это для нынешнего чемпионата вполне достаточно. И я не говорю, что с ним Спартак может обязательно стать чемпионом в следующем сезоне, но факт в том, что поставьте его ИО на тура 3 раньше - Спартак сейчас был бы участником чемпионской гонки, причем чуть ли не фаворитом.
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Такой уличный аттракцион - Футбольная голова. Подставка такая с головой Царя. За деньги можно у него спросить че нить или вообще побазарить. И спортивные директора в очереди толпятся - надо узнать кого брать следующим тренером.
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Правильно Александр говорит. Надо было Абаскаля
уволить до Нового года и назначить Мостового и
сейчас бы лидировали в РПЛ.
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Если мостовому отрубить голову, он еще год будет кудахтать.
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Мостовой уже давно голова не футбольная, а говорящая
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Футбольные головы у Мостового в голове ☝️
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Александр! оставь надежду всяк в русский футбол входящий. Головы созревают не ранее 60-ти лет, а у нас --одни скворцы да чижики и желторотые птенцы. В Союэе руковдитетели были почтенного возраста, хоть в футболе, хоть в хоккее, не мальчики, но мужи.
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«Нужно слушать футбольные головы, а не cocущие», - добавил Мостовой
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Все либо бухтят, либо хихикают, когда он подобные вещи говорит, но самое смешное, что эти вещи с его стороны довольно часто правдивые. Хлопали всем стадом в ладоши при виде няшки-Гильермо с прошлой весны, восхищались какой-то выдуманной атакующей игрой, всё просили дать ему поработать, тыкая во всяких злолеев Мостовых. Ну, дали, поработал, понравилось?
Тут Мостовой на все сто прав: убери его хотя бы после Факела - сейчас боролись бы за титул. Убер его ещё по осени, а лучше в конце лета - наверняка с такими конкурентами были бы чемпионами. Но большинству нынешний болельщиков Спартака нужен тренер-няшка с модной причёской, гаджетами и продвинутым видом.
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Мостовой стал говорящей головой
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