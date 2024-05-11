Мостовой о «Спартаке»: «Если бы Абаскаля убрали раньше, боролись бы за чемпионство. Нужно слушать футбольные головы, а не посторонних людей»

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаля нужно было увольнять раньше.

Красно-белые дома победили «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир .

« » уже на четвертом месте. Если бы убрали Абаскаля чуть пораньше, боролись бы за чемпионство. Сейчас он точно может забраться в тройку, тем более у « » еще игра с «Динамо».

Нужно слушать футбольные головы, а не посторонних людей. Мы видим, какой сейчас «Зенит». Конечно, «Спартак» боролся бы за титул, если бы уволили раньше», – сказал бывший футболист сборной России.

Слишкович о том, готов ли возглавить «Спартак» на постоянной основе: «Мне нужно больше опыта, но ты учишься, когда работаешь каждый день. Я не боюсь, всегда попробую поработать, результат все покажет»