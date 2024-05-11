Мостовой о «Спартаке»: «Если бы Абаскаля убрали раньше, боролись бы за чемпионство. Нужно слушать футбольные головы, а не посторонних людей»
Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаля нужно было увольнять раньше.
Красно-белые дома победили «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» уже на четвертом месте. Если бы убрали Абаскаля чуть пораньше, боролись бы за чемпионство. Сейчас он точно может забраться в тройку, тем более у «Краснодара» еще игра с «Динамо».
Нужно слушать футбольные головы, а не посторонних людей. Мы видим, какой сейчас «Зенит». Конечно, «Спартак» боролся бы за титул, если бы Абаскаля уволили раньше», – сказал бывший футболист сборной России.
Слишкович о том, готов ли возглавить «Спартак» на постоянной основе: «Мне нужно больше опыта, но ты учишься, когда работаешь каждый день. Я не боюсь, всегда попробую поработать, результат все покажет»
Но, начинается новый сезон, а с ним и старые песни о главном))) Ничего нового.
Помню такие чудо-команды, какой-нибудь Силкин возглавит временно ура успех. А после предсезонки как давай всем проигрывать, вот и на тебе.
Че думаете, Слишкович в новом сезоне чемпионат выиграет? Хаха, ну посмотрим
Так что правильнее говорить: слушать футбольные опы.
уволить до Нового года и назначить Мостового и
сейчас бы лидировали в РПЛ.
Тут Мостовой на все сто прав: убери его хотя бы после Факела - сейчас боролись бы за титул. Убер его ещё по осени, а лучше в конце лета - наверняка с такими конкурентами были бы чемпионами. Но большинству нынешний болельщиков Спартака нужен тренер-няшка с модной причёской, гаджетами и продвинутым видом.