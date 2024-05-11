Мостовой о Слишковиче в «Спартаке»: «Его шансы увеличиваются, если только изначально не решили, что он на время. Нефутбольные люди все ломают, похожая ситуация в «Краснодаре»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой оценил шансы Владимира Слишковича сохранить пост в «Спартаке».

Красно-белые дома победили «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

«Думаю, его шансы увеличиваются. Если только изначально не было принято решение, что он на время. Нефутбольные люди, которые попадают в футбол, все ломают. Это я сейчас о том, о ком говорю последние два года.

Сейчас мы немного похожую ситуацию видим в «Краснодаре». Все же задаются вопросом: «Что это было?» И вот сейчас мы видим «Краснодар»: команда бьется за чемпионство, а там глаза пустые и никто не бьется, так инертно все, хотя «Зенит» столько шансов предоставил», – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

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6 комментариев
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Краснодар с назначением физрука это конечно сюр какой-то!)))
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Редкий случай когда согласен с Мостовым.
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А ты оригинален )))))
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