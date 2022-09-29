Ташуев о 3:1 с «Ростовом»: «Порадовало, что после пропущенного правильно отреагировали. «Ахмат» реализовал моменты, хорошие голы и комбинации»

высказался о первой победе во главе «Ахмата».

Грозненский клуб обыграл в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:1).

«Перед матчем сказал, что ребята должны играть эмоционально, с азартом каждый матч. В том числе сегодняшний. Мы определили, что не играем на Кубок, мы играем для болельщиков. Главная задача была получить удовольствие. Команда в хорошем состоянии, хорошо подготовлена, в том числе в плане ментальности.

Порадовало, что после пропущенного гола команда правильно отреагировала. Будто ничего не случилось. Надо играть в свой футбол, мы реализовали моменты, хорошие голы и комбинации. Ошибочки есть, но они бывают в каждом матче.

У нас был максимальный эксперимент [во время подготовки к матчу], все делали быстро-быстро. У нас хватало экспериментов. Я не сторонник выделять футболистов, есть команда. Все сделали свою работу, все молодцы», – сказал главный тренер .