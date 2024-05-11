Эрнесто Вальверде об интересе «Баварии» и «Порту»: «Моим приоритетом всегда был и остается «Атлетик»

Эрнесто Вальверде оценил интерес к себе со стороны «Баварии» и «Порту».

Срок контракта тренера с « » истекает 30 июня.

- Есть новости о вашем будущем?

– Нет, ничего нет.

- Вас сватают в такие клубы, как « » и «Порту». Как вы к этому относитесь?

– Я отношусь к этому спокойно. Моим приоритетом всегда был и остается «Атлетик», – сказал .

После 34 матчей баски занимают в таблице 5-е место. Месяц назад «Атлетик» выиграл Кубок Испании впервые за 40 лет.