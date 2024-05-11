Эрнесто Вальверде об интересе «Баварии» и «Порту»: «Моим приоритетом всегда был и остается «Атлетик»

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Эрнесто Вальверде оценил интерес к себе со стороны «Баварии» и «Порту».

Срок контракта тренера с «Атлетиком» истекает 30 июня. 

- Есть новости о вашем будущем?

– Нет, ничего нет.

- Вас сватают в такие клубы, как «Бавария» и «Порту». Как вы к этому относитесь?

– Я отношусь к этому спокойно. Моим приоритетом всегда был и остается «Атлетик», – сказал Вальверде.

После 34 матчей баски занимают в таблице Ла Лиги 5-е место. Месяц назад «Атлетик» выиграл Кубок Испании впервые за 40 лет.

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