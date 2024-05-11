Эрнесто Вальверде об интересе «Баварии» и «Порту»: «Моим приоритетом всегда был и остается «Атлетик»
Эрнесто Вальверде оценил интерес к себе со стороны «Баварии» и «Порту».
Срок контракта тренера с «Атлетиком» истекает 30 июня.
- Есть новости о вашем будущем?
– Нет, ничего нет.
- Вас сватают в такие клубы, как «Бавария» и «Порту». Как вы к этому относитесь?
– Я отношусь к этому спокойно. Моим приоритетом всегда был и остается «Атлетик», – сказал Вальверде.
После 34 матчей баски занимают в таблице Ла Лиги 5-е место. Месяц назад «Атлетик» выиграл Кубок Испании впервые за 40 лет.