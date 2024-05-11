Максим Ромащенко – фаворит на пост тренера липецкого «Металлурга»
Максим Ромащенко может возглавить липецкий «Металлург».
47-летний специалист – основной кандидат на пост главного тренера команды после отставки Сергея Машнина, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
Кандидатура Ромащенко на следующей неделе должна пройти согласование в Управлении физической культуры и спорта области, а также у вице-губернатора, курирующего футбол.
В настоящее время Ромащенко, экс-хавбек сборной Беларуси, «Динамо» и «Химок», возглавляет московский ФШМ. До этого он работал в системе «Строгино».
После 12 матчей «Металлург» с 10 очками замыкает таблицу Второй лиги А («Золото»).