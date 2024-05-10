«Обыватели смотрят только на фэйлы женского футбола. Но они не подозревают, как каждая девочка отдается спорту, кладет на весы здоровье и будущее». Футболистка ЦСКА Яковлева о хейте

Дарья Яковлева высказалась об оскорбительных высказываниях о женском футболе.

Ранее на «ВЭБ Арене» прошла первая в истории встреча женских составов ЦСКА и «Спартака». Футболистки ЦСКА провели предматчевую акцию, выйдя на поле в майках с оскорбительными высказываниями о женском футболе. Среди реплик были комментарии из соцсетей про внешность футболисток, а также цитаты супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой («Интереса к женскому футболу не будет. Кто-нибудь без гугла назовет капитана женского ЦСКА?» – Sports ) и блогера Ильи Мэддисона («Я скажу вот что про женский футбол: женщины играют в него так же, как мужчины рожают детей» – Sports).

«Больше всего расстраивает, что люди, когда пишут оскорбления, не понимают, что в нашем виде спорта есть свои сложности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Начиная от детского-юношеского футбола – мало у кого вообще есть возможность тренироваться на футбольных полях. Многие начинают с асфальта, бетона. И заканчивая условиями уже во взрослом футболе. Например, отсутствие качественных полей, из-за которых случается куча травм.

Все обыватели смотрят только на какие-нибудь фэйлы, связанные с нашими физическими особенностями или пробелами в подготовке. Но они даже не подозревают, как каждая девочка отдается этому виду спорта, осознавая, что она кладет на весы свое здоровье и свое будущее.

Я не хочу говорить плохо про мужской футбол, потому что все индивидуально. Но я общалась с футбольными людьми, в том числе с тренерами, бывшими и действующими футболистами, кто хоть немного погружен в женский футбол. И все они говорят, что то, что мы делаем, вызывает у них восхищение. Они говорят, что мужчины (опять же скажу, что все индивидуально) не станут тратить столько сил, страсти и времени на футбол, даже имея те возможности, которые нам могут только сниться.

А тут ты жертвуешь своим здоровьем, семьей, возможностями заниматься еще чем-то, осознавая, что, даже если будешь играть на самом высоком уровне, у тебя и близко не будет тех доходов, которые есть у мужчин в Первой лиге.

И читаешь эти комментарии… Это сильно расстраивает. Еще сильнее расстраивает, что люди это пишут не потому, что это их объективная оценка, а просто потому, что у них есть определенные паттерны мышления о женщинах. Они мыслят определенными образом и даже не пытаются анализировать свои суждения.

Если бы люди могли видеть дальше своего носа, мир стал бы лучше. Я очень люблю свой вид спорта и хочу всеми силами делать его лучше и менять пессимистичный настрой к нему. Потому что мы этого заслуживаем», – сказала полузащитника ЦСКА.