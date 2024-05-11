«ПСЖ» получит за Паредеса дополнительно 2 млн евро, если хавбек проведет за «Рому» 80 матчей. Саншеш вернется в клуб и снова покинет парижан

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Ренату Саншеш вернется в «ПСЖ», после чего клуб продаст его или отдаст в аренду.

Кроме того, как сообщает Фабрицио Романо, «Рома» выплатит «ПСЖ» дополнительно 2 миллиона евро, если Леандро Паредес проведет за римлян 80 матчей. 

Аргентинец перешел в «Рому» в августе 2023 года за 2,5 миллиона евро плюс указанные выше бонусы. В нынешнем сезоне чемпионата Италии он провел 32 матча, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. 

Ранее «Рома» арендовала у «ПСЖ» Ренату Саншеша с правом выкупа за 15 миллионов евро. Однако римляне решили не пользоваться этой опцией.

Летом 26-летний португальский хавбек вернется в «Пари Сен-Жермен», затем клуб продаст игрока или снова отправит его в аренду.

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