Тео Эрнандес готов перейти в «Баварию». Сделка оценивается в 60+ млн евро, трансфер зависит от будущего Дэвиса

Тео Эрнандес может перейти в «Баварию».

Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, летом защитник «Милана» будет готов к переходу в «Баварию». Прямого контакта между клубами пока не было, как и переговоров.

Трансфер зависит от будущего Альфонсо Дэвиса. Окончательное решение насчет Тео должен принять новый тренер. «Бавария» ожидает, что сумма сделки составит более 60 миллионов евро.