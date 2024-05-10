Тео Эрнандес готов перейти в «Баварию». Сделка оценивается в 60+ млн евро, трансфер зависит от будущего Дэвиса

Теги Бавария Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис деньги Футбол

Тео Эрнандес может перейти в «Баварию».

Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, летом защитник «Милана» будет готов к переходу в «Баварию». Прямого контакта между клубами пока не было, как и переговоров.

Трансфер зависит от будущего Альфонсо Дэвиса. Окончательное решение насчет Тео должен принять новый тренер. «Бавария» ожидает, что сумма сделки составит более 60 миллионов евро.

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21 комментарий
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Намного лучше Дэвиса во всем, чуть помедленнее, конечно, но не критично.
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Ответ JuVero
Намного лучше Дэвиса во всем, чуть помедленнее, конечно, но не критично.
Это лучший крайний защитник в данный момент в мире
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Когда последний покинет Милан вслед за великим Пиоли - выключите свет и поставьте портрет дона Сильвио
+8
-3
+5
А потом второй источник опубликует, что Тэо хочет поиграть в одной команде с братом и поэтому он начал переговоры с ПСЖ. И тут третий источник опубликует, что Тэо так то хорошо в Милане и ему с семьей нравится сам город, и он хочет остаться.
И так будет пока дело не дойдет до настоящих и серьезных переговоров.
+4
0
+4
А трансфер Дэвиса зависит от будущего Менди…
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Ответ Иван Шаров
Ну и твои варианты, кто лучше?
Трент, Уокер, хакими. Это если долго не раздумывая
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как за брата, 80 млн. отвалят
неплохая замена Дэвису
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Ответ Иван Шаров
Смех. С Трентом в атакующих действиях ещё соглашусь. Но как можно Тео сравнивать с Уокером и Хакими, которые играют за команды-гегемоны, где они просто винтики, а он лидер, не говоря уже о статистике
а почему оцениваются только атакующие действия? Крайнему защитнику защищаться не надо? И вот с этим у Тео проблемы, поэтому Уокер лучше т.к. он сильно лучше Тео в защите , а атакует хоть и хуже, но ненамного
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Ответ zzzeeerrrooo
Их на самом деле достаточно Если в атаку можно из того же Бундеса есть Гримальдо , в защиту Раум
Ну Гримальдо топ, с этим соглашусь
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Ответ Иван Шаров
Ну и твои варианты, кто лучше?
Их на самом деле достаточно
Если в атаку можно из того же Бундеса есть Гримальдо , в защиту Раум
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Ответ Иван Шаров
Это лучший крайний защитник в данный момент в мире
Далеко не лучший
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Ответ Direct free kick
Когда последний покинет Милан вслед за великим Пиоли - выключите свет и поставьте портрет дона Сильвио
Это дона Сильвио, который Милан последние десять лет убивал. Не тратя ни копейки на клуб, приглашая только свободных агентов от Месбахов до Константов.
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недюсь Реал не возьмет Дэвиса, лучше вернуть своего Гутьереса и оставить Менди
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Ну защищаться в Ман Сити и Милане это разные вещи
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Лучший крайний это УОКЕР!
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Нормальные деньги за классного игрока, но покупать игроков не определившись с новым тренером как-то странновато.
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Тео стоит таких бабок
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60 мало. что-то от 70+ можно стартовать
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