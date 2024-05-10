Тео Эрнандес готов перейти в «Баварию». Сделка оценивается в 60+ млн евро, трансфер зависит от будущего Дэвиса
Тео Эрнандес может перейти в «Баварию».
Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, летом защитник «Милана» будет готов к переходу в «Баварию». Прямого контакта между клубами пока не было, как и переговоров.
Трансфер зависит от будущего Альфонсо Дэвиса. Окончательное решение насчет Тео должен принять новый тренер. «Бавария» ожидает, что сумма сделки составит более 60 миллионов евро.
И так будет пока дело не дойдет до настоящих и серьезных переговоров.
неплохая замена Дэвису
Если в атаку можно из того же Бундеса есть Гримальдо , в защиту Раум