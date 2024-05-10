Александр Соболев: «Каждый футболист «Спартака» должен знать: он играет в самом титулованном клубе страны. 3-е или 4-е место – не результат»

Александр Соболев высказался об амбициях «Спартака».

– После очередной победы над «Динамо» Слишкович сказал, что при таком настрое «Спартак» не может проиграть в России ни одной команде.

– Согласен. И это лишний повод вспомнить о том, что каждый футболист «Спартака» должен знать: он играет в самом титулованном клубе страны, который всегда жаждет трофеев.

Четвертое и даже третье место – это для такого клуба не результат. Есть первая строчка и есть Кубок, а других ориентиров быть не должно. Тем более – когда нет еврокубков.

Владимир говорит и делает правильные вещи, в команде сейчас хорошая атмосфера. А когда «Спартак» здоров, это сильнейшая команда, – сказал форвард «Спартака».