Александр Соболев: «Каждый футболист «Спартака» должен знать: он играет в самом титулованном клубе страны. 3-е или 4-е место – не результат»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался об амбициях «Спартака».

– После очередной победы над «Динамо» Слишкович сказал, что при таком настрое «Спартак» не может проиграть в России ни одной команде.

– Согласен. И это лишний повод вспомнить о том, что каждый футболист «Спартака» должен знать: он играет в самом титулованном клубе страны, который всегда жаждет трофеев.

Четвертое и даже третье место – это для такого клуба не результат. Есть первая строчка и есть Кубок, а других ориентиров быть не должно. Тем более – когда нет еврокубков.

Владимир говорит и делает правильные вещи, в команде сейчас хорошая атмосфера. А когда «Спартак» здоров, это сильнейшая команда, – сказал форвард «Спартака».

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой конкретно страны?

Самый титулованный клуб СССР - Динамо Киев
Самый титулованный клуб России - Зенит

А спартак - не лучший даже в Москве..
+7
-1
+6
Пока пятое, до 3-4 ещё нужно дотянуться)
+4
0
+4
Ответ Rigober Song
Какой конкретно страны? Самый титулованный клуб СССР - Динамо Киев Самый титулованный клуб России - Зенит А спартак - не лучший даже в Москве..
Самый титулованный в России-Зенит:
«Зенит» благодаря победе над ЦСКА (0:0, 5:4 — по пенальти) в матче за Суперкубок страны стал самым титулованным клубом России.

Эта победа позволила «сине-бело-голубым» стать единоличными лидерами по числу выигранных трофеев в российской истории.

В общей сложности «Зенит» завоевал 22 национальных трофея с 1992 года: девять чемпионств, четыре национальных Кубка, Кубок Премьер-лиги и восемь Суперкубков России.

На втором месте по этому показателю — ЦСКА (21), на третьем — «Спартак» (15)
+3
0
+3
Пойду за супрастином. Пафос так зашкаливает, что у меня аж аллергия открылась на слащавость
+2
0
+2
Ну в России Спартак видимо скоро перестанет быть самым титулованным клубом,хотя конечно не в количестве титулов дело,вон Торино самый великий и популярный клуб для туринцев
+1
0
+1
Каждый футболист Спартака играет в Зените?
+1
0
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Пойду за супрастином. Пафос так зашкаливает, что у меня аж аллергия открылась на слащавость
Сильно влияет на нервную систему кстати, но перед сном нормал)
+1
0
+1
Простите, а Соболев, это кто?!
0
0
0
Вы играете....но к титулам этим отношения не имеете,позорите только клуб.
0
0
0
3-4 место конечно не результат, надо целить в 15-16 место)
0
0
0
Ответ Дмитрий9779
Самый титулованный в России-Зенит: «Зенит» благодаря победе над ЦСКА (0:0, 5:4 — по пенальти) в матче за Суперкубок страны стал самым титулованным клубом России. Эта победа позволила «сине-бело-голубым» стать единоличными лидерами по числу выигранных трофеев в российской истории. В общей сложности «Зенит» завоевал 22 национальных трофея с 1992 года: девять чемпионств, четыре национальных Кубка, Кубок Премьер-лиги и восемь Суперкубков России. На втором месте по этому показателю — ЦСКА (21), на третьем — «Спартак» (15)
Да, всё верно
И всё таки Кубок УЕФА > титулы из 90-х, если объективно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий