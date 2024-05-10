Александр Соболев: «Каждый футболист «Спартака» должен знать: он играет в самом титулованном клубе страны. 3-е или 4-е место – не результат»
Александр Соболев высказался об амбициях «Спартака».
– После очередной победы над «Динамо» Слишкович сказал, что при таком настрое «Спартак» не может проиграть в России ни одной команде.
– Согласен. И это лишний повод вспомнить о том, что каждый футболист «Спартака» должен знать: он играет в самом титулованном клубе страны, который всегда жаждет трофеев.
Четвертое и даже третье место – это для такого клуба не результат. Есть первая строчка и есть Кубок, а других ориентиров быть не должно. Тем более – когда нет еврокубков.
Владимир говорит и делает правильные вещи, в команде сейчас хорошая атмосфера. А когда «Спартак» здоров, это сильнейшая команда, – сказал форвард «Спартака».
Самый титулованный клуб СССР - Динамо Киев
Самый титулованный клуб России - Зенит
А спартак - не лучший даже в Москве..
«Зенит» благодаря победе над ЦСКА (0:0, 5:4 — по пенальти) в матче за Суперкубок страны стал самым титулованным клубом России.
Эта победа позволила «сине-бело-голубым» стать единоличными лидерами по числу выигранных трофеев в российской истории.
В общей сложности «Зенит» завоевал 22 национальных трофея с 1992 года: девять чемпионств, четыре национальных Кубка, Кубок Премьер-лиги и восемь Суперкубков России.
На втором месте по этому показателю — ЦСКА (21), на третьем — «Спартак» (15)
И всё таки Кубок УЕФА > титулы из 90-х, если объективно