«Ростов» проиграл впервые в сезоне – «Ахмату». У команды Карпина прервалась серия из 12 матчей

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«Ростов» проиграл впервые в сезоне.

Сегодня команда Валерия Карпина уступила «Ахмату» (1:3) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Ростовчане проиграли впервые за 13 матчей нынешнего сезона. В 12 предыдущих играх у «Ростова» было 8 побед и 4 ничьих.

2 октября «Ростов» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

После трех туров группового этапа Кубка России «Ахмат» идет на первом месте с 6 очками, опережая «Ростов» (6 очков) по дополнительным показателям. «Динамо» идет третьим с 4 очками, «Оренбург» – 4-й с 2 баллами.

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