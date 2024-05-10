Лукин может перейти из ЦСКА в «Спартак». Красно-белые работают над трансфером 20-летнего защитника (Иван Карпов)
Матвей Лукин может перейти в «Спартак» из ЦСКА.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его сведениям, красно-белые высоко оценивают спортивные качества защитника и хотят видеть его в своей команде, уже работая над переходом.
Действующий контракт 20-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Лукин провел 11 матчей в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, не отметившись результативными действиями. Полная статистика футболиста доступна здесь.
А Файзулаев не у Федотова в основе играет?
Почти наверняка все крутится вокруг 1-1,5, не более.