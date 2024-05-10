Лукин может перейти из ЦСКА в «Спартак». Красно-белые работают над трансфером 20-летнего защитника (Иван Карпов)

Матвей Лукин может перейти в «Спартак» из ЦСКА.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его сведениям, красно-белые высоко оценивают спортивные качества защитника и хотят видеть его в своей команде, уже работая над переходом.

Действующий контракт 20-летнего игрока с рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне провел 11 матчей в Мир и Фонбет Кубке России, не отметившись результативными действиями. Полная статистика футболиста доступна здесь.