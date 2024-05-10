Лукин может перейти из ЦСКА в «Спартак». Красно-белые работают над трансфером 20-летнего защитника (Иван Карпов)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Матвей Лукин Футбол

Матвей Лукин может перейти в «Спартак» из ЦСКА.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его сведениям, красно-белые высоко оценивают спортивные качества защитника и хотят видеть его в своей команде, уже работая над переходом.

Действующий контракт 20-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Лукин провел 11 матчей в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, не отметившись результативными действиями. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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59 комментариев
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Выглядит как бред, но все может быть, как показал Медина
+36
-2
+34
Ответ naumovgleb@icloud.com
Выглядит как бред, но все может быть, как показал Медина
Медина с Карраскалем тоже выглядело бредом… Пока Федотов не перестанет не доверять молодым способным игрокам, так и будет в дальнейшем . Растеряем ребятишек.
+22
-5
+17
Ответ Enot1881
Ну и какую реакцию он ожидает от болельщиков?
Вряд ли нынешних футболистов волнуют болельщики,миллионы денег закрывают глаза и уши на все.
+18
-4
+14
Ну и какую реакцию он ожидает от болельщиков?
+7
-1
+6
Ответ naumovgleb@icloud.com
Выглядит как бред, но все может быть, как показал Медина
Ну с Мединой тут сравнивать, на мой взгляд, некорректно: Хесус был наемником, которому подавай как можно больше денег, а Лукин всю жизнь играет в ЦСКА, пройдя путь от молодежки до взрослой команды.
+7
-1
+6
Бред???
+5
0
+5
Надеюсь что фейк,иначе это бред отдавать своего воспитанника в Спартак
+6
-1
+5
парень готов в основу. если уйдёт, то это будет очень большая ошибка
+6
-2
+4
Коня на мясо
+6
-2
+4
Ответ Mike 60
Медина с Карраскалем тоже выглядело бредом… Пока Федотов не перестанет не доверять молодым способным игрокам, так и будет в дальнейшем . Растеряем ребятишек.
Да, не хотелось бы терять ни его, ни Глебова
+4
0
+4
У ЦСКА короткая скамейка, у Спартак (пока) 5 ЦЗ. В чем смысл?
+4
0
+4
У Ивана Карпова праздники. А в праздники аминазин и галоперидол бонусом
+5
-1
+4
Учитывая, кто источник - никто над его трансфером не работает.
+4
0
+4
Ответ ks1923
На чьё место он готов в основу? Если дадут условные шесть плюс, то надо продавать.
6+ )))), джикию дадут и ещё приплатите
+5
-2
+3
Ответ Mike 60
Медина с Карраскалем тоже выглядело бредом… Пока Федотов не перестанет не доверять молодым способным игрокам, так и будет в дальнейшем . Растеряем ребятишек.
Это Медина с Карраскалем молодые и перспективные? )

А Файзулаев не у Федотова в основе играет?
+3
0
+3
Ответ olander
Лучше в Спартаке играть, чем на лавке у лысого сидеть
Так пока легионеров закупают, то где угодно лавку полировать будет. Молодые у нас играют только когда результат не давит на команды. Ну или команды не претендуют ни на что, а только под продажу работают
+3
0
+3
Ответ ks1923
На чьё место он готов в основу? Если дадут условные шесть плюс, то надо продавать.
6+? Ахах
Почти наверняка все крутится вокруг 1-1,5, не более.
+3
-1
+2
Карпов же, ёпттт
+2
0
+2
Бредни далекоотспортаходящего
+2
0
+2
Ответ Кирилл
Ну с Мединой тут сравнивать, на мой взгляд, некорректно: Хесус был наемником, которому подавай как можно больше денег, а Лукин всю жизнь играет в ЦСКА, пройдя путь от молодежки до взрослой команды.
Лучше в Спартаке играть, чем на лавке у лысого сидеть
+7
-5
+2
Лукин в следующем сезоне будет основным защитником армейцев
+5
-3
+2
Лунин?
+1
0
+1
Ответ Enot1881
Ну и какую реакцию он ожидает от болельщиков?
Не ведись!
+5
-4
+1
Ответ Igor O
Бред???
Пит
+1
0
+1
Ответ Igor O
Бред???
Hleb
+1
0
+1
Ответ Властимил
Болельщики на стадион больше не ходят, а фанайдишники с хот-догом и в кокошнике примут с распростертыми объятиями
Фанайдишники - это не болельщики? Это ты дьбел на диване лежишь!
+4
-3
+1
Ничему уже не удивлюсь
+3
-2
+1
Источник - послепраздничное похмелье Вани Карпова
+4
-3
+1
Ответ Юрий Король
Фанайдишники - это не болельщики? Это ты дьбел на диване лежишь!
нет, хотдоговоловые - это массовка, публО
+1
0
+1
Лукин свой, воспитанник. Да и за ЦСКА с детства, уйти может куда в РПЛ, но точно не в спартак
+2
-1
+1
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