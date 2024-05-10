Петржела на вопрос о Мбаппе в «Зените»: «Ни один топ-игрок из Европы не поедет никогда в «Зенит». Туда едут только посредственные южноамериканцы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Килиан Мбаппе Футбол

Властимил Петржела порассуждал о возможности перехода Килиана Мбаппе в «Зенит».

«Вероятность того, что Мбаппе перешел бы в «Зенит», не будь никакой дисквалификации ваших клубов, ноль процентов.

Мадридский «Реал» – это совсем другая лига, чем «Зенит». Ни один топ-игрок из Европы не поедет никогда в «Зенит». Туда едут только посредственные южноамериканцы», – заявил экс-тренер «Зенита».

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13 комментариев
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а причём тут вообще Мбаппе и Зенит?...
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+11
Каким нужно быть гением, чтобы задать такой вопрос?
+8
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+8
Ответ Болельщик Биатлона
а причём тут вообще Мбаппе и Зенит?...
Его спросили, он ответил. Все претензии к интервьюеру
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Все по факту, ничего обидного здесь нет, таков уровень РПЛ.
+4
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+4
Халка я считаю топ-игроком.
+2
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+2
Посредственный клуб,посредственные игроки ))
Минусуйте девочки 😂
+1
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+1
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Халка я считаю топ-игроком.
Он про нынешнее прогрессивное время, а не 2012 год
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+1
Ни один топ-журналист никогда не возьмет интервью у Петржелы
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Фалькао к нам не поедет. (ц)
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«РБ Спорт» - наркоманы, теперь официально 😎
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Какой-то бред
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"Какой удар от классика" (с)
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