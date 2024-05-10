Петржела на вопрос о Мбаппе в «Зените»: «Ни один топ-игрок из Европы не поедет никогда в «Зенит». Туда едут только посредственные южноамериканцы»

Властимил Петржела порассуждал о возможности перехода Килиана Мбаппе в «Зенит».

«Вероятность того, что Мбаппе перешел бы в «Зенит», не будь никакой дисквалификации ваших клубов, ноль процентов.

Мадридский « » – это совсем другая лига, чем «Зенит». Ни один топ-игрок из Европы не поедет никогда в «Зенит». Туда едут только посредственные южноамериканцы», – заявил экс-тренер « ».

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