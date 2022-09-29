Карпин об 1:3 с «Ахматом»: «Все недовольны результатом. Эксперимент не удался, если проиграли»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3).
– Валерий Георгиевич, ваш комментарий по матчу.
– Что касается игры как таковой: много не получалось, много получалось. Поэтому в принципе понятно, все недовольны результатом.
– Все-таки не удался экспериментальный состав в Грозном? «Ахмат» тоже не основным составом играл.
– Не знаю, кто из основных людей играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли.
– Все же эксперимент не удался?
– Ну, если проиграли, значит, не удался, – сказал Карпин.