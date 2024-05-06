Олимпиакос – Астон Вилла где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 9 мая

В четверг, 9 мая, сыграют Олимпиакос и Астон Вилла в ответном матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА.

🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰

Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Олимпиакос – Астон Вилла

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Олимпиакос: все новости

Астон Вилла: все новости

Лига конференций УЕФА: все новости

Последние матчи Олимпиакос

Последние матчи Астон Вилла

Прогноз на матч Олимпиакос – Астон Вилла

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡