Олимпиакос – Астон Вилла где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 9 мая
В четверг, 9 мая, сыграют Олимпиакос и Астон Вилла в ответном матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Олимпиакос – Астон Вилла
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Лига конференций УЕФА: все новости
Последние матчи Олимпиакос
- Астон Вилла – Олимпиакос : 2 – 4
- Олимпиакос – Ламия : 4 – 1
- Арис – Олимпиакос : 1 – 1
- Олимпиакос – ПАОК : 2 – 1
- Фенербахче – Олимпиакос : 1 – 0
Последние матчи Астон Вилла
- Брайтон – Астон Вилла : 1 – 0
- Астон Вилла – Олимпиакос : 2 – 4
- Астон Вилла – Челси : 2 – 2
- Астон Вилла – Борнмут : 3 – 1
- Лилль – Астон Вилла : 2 – 1
Прогноз на матч Олимпиакос – Астон Вилла
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