Олимпиакос – Астон Вилла где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 9 мая

Теги Астон Вилла Олимпиакос Лига конференций УЕФА Футбол

В четверг, 9 мая, сыграют Олимпиакос и Астон Вилла в ответном матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Олимпиакос – Астон Вилла

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Олимпиакос – Астон Вилла

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