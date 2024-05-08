Почему «Боруссия» прошла «ПСЖ», что делает камбэк «Реала» особенным – хайлаты ответных полуфиналов ЛЧ

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В Лиге чемпионов определились финалисты: «Боруссия» во второй раз переиграла «ПСЖ» (оба матча – со счетом 1:0), «Реал» в драматичном матче вырвал путевку в финал турнира у «Баварии».

Что было самым ярким в этих встречах? Какие герои запомнились? RUTUBE вместе с экспертами Sports выделили и разобрали главные моменты этих матчей.

Как «Дортмунд» вышел в первый финал ЛЧ за 11 лет

Реплика Артема Денисова: «Дортмунд» забил «ПСЖ» со стандарта, это неудивительно

Юлиан Брандт исполнил угловой, Матс Хуммельс идеально положил мяч в ворота. По Хуммельсу играл Лукас Бералдо, но молодой защитник улетел от едва ощутимого толчка Матса и проиграл позицию. Хуммельс бил без сопротивления.

«Дортмунд» много забивает со стандартов – 14 раз в Бундеслиге (третий результат в Германии), еще и лидирует по xG – 16,63, у «Баварии» на два ожидаемых гола меньше. При этом «Бавария» чаще всех исполняет стандарты, а «Дортмунд» лишь на седьмом месте. Впрочем, «ПСЖ» обычно хорошо обороняется на стандартах – лишь три пропущенных в Лиге 1, меньше только у «Ниццы» (один). Но Хуммельса не получилось нейтрализовать.

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Почему не получилось у «ПСЖ». Еще одна реплика Денисова

3,22 xG, 30 ударов, аномальные попадания в штанги и перекладины – серьезный результат. Необходимы оговорки, что по итогам первого тайма не было даже 0,60 xG, а быстрый гол Хуммельса после перерыва обязывал «ПСЖ» рисковать.

Здесь мало чисто тактического. «Дортмунд» банально устал защищаться, «ПСЖ» обострял почти в любой ситуации, а если не получалось, быстро возвращал мяч и пробовал еще. В такой игре возрастает роль индивидуального мастерства. Мбаппе обязательно найдет момент, Дембеле кого-то обыграет в опасной зоне, Хакими забежит за спины и прострелит, Витинья бахнет издали.

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Легендарный камбэк «Реала» в ответном матче против «Баварии»: как это вообще возможно?!

Илья Егоров – «Реал» мог создавать комфортное преимущество еще в первом тайме, но Нойер!

Мы давно привыкли к невероятному уровню Мануэля Нойера: со всеми этими далекими выходами и реакцией кошки даже в самых сложных моментах. Нойер, к огромному сожалению, не молодеет, но его уровень, уже к счастью, никуда не уходит.

Вот момент из начала первого тайма: Винисиусу немного не повезло – мяч после его удара полетел в штангу. А дальше – Родриго: оставленный один двумя игроками «Баварии» прямо перед пустыми воротами. В 99% случаев это был бы гол. 1% – это как раз Нойер и его невероятное спасение.

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Денисов – о голе «Баварии», который сделал Дэвис

Дэвиса прорвало в момент, когда он стал главной мишенью для хейта среди болельщиков. Проблемы с продлением контракта, возможная продажа именно в «Реал», ужасная игра в обороне. На важнейший матч Дэвис остался в запасе, на его позиции играл Нуссаир Мазрауи, Дэвис вышел в атаку, несколько раз неплохо разогнался и, наконец, шикарно пробил со смещением.

Реально крутой гол. Любопытно, что Дэвис все сделал хладнокровно. Обычно сразу рвет с места и останавливается, только когда мяч улетит со стадиона. Здесь же сначала ускорился, замедлился, снова ускорился. Неожиданная четкость действий Альфонсо.

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Егоров – о важности первого гола «Реала»

«Мадрид» классно вел игру и переигрывал «Баварию» в самые сложные моменты. Но для закрепления качества не хватало лишь забитого мяча. Один отменили? Не беда!

Хоселу воспользовался внезапной ошибкой Нойера и заковырял мяч в ворота. Кажется, именно в этот момент «Реал» понял, что с такой «Баварией» можно заканчивать раньше, не дожидаясь ни дополнительного времени, ни серии пенальти. «Реал» понял и продемонстрировал – а мы в очередной раз просто смотрели на это с открытыми ртами.

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Что касается второго гола, то здесь все и так понятно: «Бавария» застопорилась, прижалась к воротам, «Реал» на классе сотворил чудо.

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Что же случилось в эпизоде с отмененным голом «Баварии»? Рассказывает Азатхан Чекабаев

Йозуа Киммих забросил в штрафную, мяч попал к Томасу Мюллеру, он головой скинул защитнику Маттейсу де Лигту – гол. Правда, за мгновение до передачи Мюллера судья Шимон Марчиняк свистнул: увидел поднятый флаг ассистента и зафиксировал офсайд. Если бы не этот свисток, эпизод бы потянул как минимум на рассмотрение ВАР.

Обычно в таких пограничных случаях дают доиграть момент. А так – свисток раньше, защитники «Реала» остановились – так что все после сигнала судьи нелигитимно. Никакой ВАР не заглушит этот свисток при всем желании.

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Фото: RUTUBE

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