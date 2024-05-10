⚡ Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ».

Нападающий «ПСЖ» в соцсетях сообщил, что покинет клуб по окончании сезона. Он не назвал новую команду.

«Я всегда говорил, что выскажусь, когда придет время. Я хотел сказать всем вам, что это мой последний сезон в «ПСЖ».

Я не собираюсь продлевать контракт и закончу свое приключение через несколько недель. В воскресенье я сыграю свой последний матч на «Парк де Пренс», – сказал француз.

Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе перейдет в «Реал».

Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За 7 сезонов в клубе он стал его лучшим бомбардиром с 255 голами.

240 комментариев
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Поздновато он к этому решению пришёл, но на то он и черепаха.
+293
-8
+285
Ответ Учительгода2020
Санта Барбара закрывается. И что нам теперь смотреть???
Назначение нового тренера Баварии
+181
0
+181
Санта Барбара закрывается. И что нам теперь смотреть???
+82
-5
+77
Вот это поворот)
+29
-6
+23
Ответ Lionel Andres Messi 10
Поздновато он к этому решению пришёл, но на то он и черепаха.
🤣
+23
-1
+22
на 2-3 года раньше это надо было делать
+25
-3
+22
Ответ войд
Кстати да Перешёл б в Реал в 22 г,у француза была б уже одна ЛЧ и как минимум финал,а учитывая какой ещё соперник там,так и вовсе 2лч и точно 1 ЗМ)
Вы Боруссию вообще недооцениваете. Боруссия прошла Атлетико, которому Реал проиграл дважды в сезоне. Боруссия прошла ПСЖ с супер реактивными игроками на каждой позиции. Боруссия ни разу не проиграла Байеру. Вы очень недооцениваете эту команду.
+26
-6
+20
Ответ Talgat Ergeshov
я один из немногих кто ждет его в реале,не красиво он,конечно,повел себя в 2022г., но буду только рад его приходу🐊
Я тоже. Наконец-то Реал перестанет попадать в финал ЛЧ.
+37
-17
+20
Ответ PAŞABAHÇE TÜRKMENISTAN
Неужели это случилось? Кто теперь сможет остановить Реал? В воротах лучший вратарь на данный момент. В защите опытные мастера своего дела: Карвахаль, Милитао, Алаба, Рюдигер итд. В полузащите молодые и перспективные: Тчуамени, Беллингем, Камавинга, Вальверде итд. В нападении: Винисиус, Мбаппе, Родриго. Боюсь даже представить кто сможет остановить этот Реал. Какой же Перес гений !!!
Были уже такие галактикос, в четвертьфинал попасть не могли
+15
0
+15
Конец эпохи, в который никто не верил
+15
-1
+14
«Динамо Махачкала» ждет!
+15
-4
+11
Неужели это случилось? Кто теперь сможет остановить Реал? В воротах лучший вратарь на данный момент. В защите опытные мастера своего дела: Карвахаль, Милитао, Алаба, Рюдигер итд. В полузащите молодые и перспективные: Тчуамени, Беллингем, Камавинга, Вальверде итд. В нападении: Винисиус, Мбаппе, Родриго. Боюсь даже представить кто сможет остановить этот Реал.

Какой же Перес гений !!!
+18
-8
+10
Ответ PAŞABAHÇE TÜRKMENISTAN
Неужели это случилось? Кто теперь сможет остановить Реал? В воротах лучший вратарь на данный момент. В защите опытные мастера своего дела: Карвахаль, Милитао, Алаба, Рюдигер итд. В полузащите молодые и перспективные: Тчуамени, Беллингем, Камавинга, Вальверде итд. В нападении: Винисиус, Мбаппе, Родриго. Боюсь даже представить кто сможет остановить этот Реал. Какой же Перес гений !!!
на бумаге выглядит все топово, но как оно будет на самом деле покажет игра.
+11
-1
+10
Ответ Lionel Andres Messi 10
Поздновато он к этому решению пришёл, но на то он и черепаха.
Мама не отпускала поиграть, соврал что в магазин
+9
-2
+7
Макрон: "Он остаётся"
+6
0
+6
Ну вот и начинается новая эпоха ) Блин как же завидую Мадриду что он перейдет к ним ) Феноменальный игрок, он еще много раз удивит мир.
+7
-1
+6
Ответ Maks Mind
Я тоже. Наконец-то Реал перестанет попадать в финал ЛЧ.
)))
+7
-1
+6
Судя по его игре в этом сезоне, он уже год как мысленно покинул Париж
+6
0
+6
Ответ mrgtosh
Вот это поворот)
Ой, как непредсказуемо было)
+5
0
+5
В Шинник бездаря
+6
-1
+5
я один из немногих кто ждет его в реале,не красиво он,конечно,повел себя в 2022г., но буду только рад его приходу🐊
+11
-7
+4
Ответ Igor Shalamov
Там Губерниев на Матч Тв по какой то причине называет Мбаппе слабаком из за ухода. Вообще никакого уважения к кому либо у этого дебилоида.
В одном предложении укорить в отсутствии уважения и тут же перейти к прямому оскорблению. Это сильно!
+5
-1
+4
Аригами будет в шоке. Ну что ж, ждем в Мадриде!
+5
-1
+4
Ответ Сергей Лютый
У Реала пушка в нападении собирается ...
Родриго, Винисиус, Мбаппе - левые вингеры. Каждый стоит больше 100 млн. Они конечно могут выйти втроем, но двоим будет некомфортно. Видели мы, как играет Родриго справа. Видели, как Мбаппе наглухо закрывают в центре. Так что это большая задача тренеру, как их всех разместить, тут не все так просто.
+5
-1
+4
Когда понял что Саша продлился с Арисом и в Реале всё таки будет место
+4
0
+4
Там Губерниев на Матч Тв по какой то причине называет Мбаппе слабаком из за ухода. Вообще никакого уважения к кому либо у этого дебилоида.
+4
-1
+3
Он уже давно не тот Мбаппе, которого так хочет Реал. ПСЖ убил его как футболиста. Точнее - сам убился. Деньги. Про футбол он забыл уже. И страсти нет.
+3
0
+3
Интересно, куда пойдет теперь.
+3
0
+3
У Реала пушка в нападении собирается ...
+3
0
+3
Ответ Maks Mind
Не такая уж и эпоха получилась.
Тут речь скорее о слухах бесконечных, а не его игры в ПСЖ)
+3
0
+3
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