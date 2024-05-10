⚡ Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ»
Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ».
Нападающий «ПСЖ» в соцсетях сообщил, что покинет клуб по окончании сезона. Он не назвал новую команду.
«Я всегда говорил, что выскажусь, когда придет время. Я хотел сказать всем вам, что это мой последний сезон в «ПСЖ».
Я не собираюсь продлевать контракт и закончу свое приключение через несколько недель. В воскресенье я сыграю свой последний матч на «Парк де Пренс», – сказал француз.
Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе перейдет в «Реал».
Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За 7 сезонов в клубе он стал его лучшим бомбардиром с 255 голами.
Какой же Перес гений !!!