Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ».

Нападающий « » в соцсетях сообщил, что покинет клуб по окончании сезона. Он не назвал новую команду.

«Я всегда говорил, что выскажусь, когда придет время. Я хотел сказать всем вам, что это мой последний сезон в «ПСЖ».

Я не собираюсь продлевать контракт и закончу свое приключение через несколько недель. В воскресенье я сыграю свой последний матч на «Парк де Пренс», – сказал француз.

Ранее неоднократно сообщалось, что перейдет в « ».

Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За 7 сезонов в клубе он стал его лучшим бомбардиром с 255 голами.