Экс-хавбек «Эспаньола» Моралес обвинил Хоселу в том, что форвард шантажировал клуб перед переходом в «Реал»: «Он покинул корабль, когда был нужнее всего»

Теги Реал Мадрид Эспаньол Анхель Моралес Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Д2 Испания Хоселу Футбол

Анхель Моралес обвинил Хоселу в шантаже «Эспаньола» с целью перехода в «Реал».

После дубля нападающего «Реала» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов в ворота «Баварии» (2:1) комментатор Педро Ньето написал в твиттере: «Эспаньол» отдал Хоселу в аренду в «Реал Мадрид».

Бывший полузащитник «Эспаньола» Анхель Моралес написал в ответ: «Опуская футбольные дебаты, «в аренду» – не самая подходящая формулировка. Хоселу шантажировал «Эспаньол» и покинул корабль, когда был нужнее всего там».

В ответ на уточнение о том, что Хоселу по-прежнему принадлежит «Эспаньолу», Моралес заметил: «Да, да, но отдан в аренду. Он ушел, как ушли многие другие. Единственное, что ясно, так это то, что клуб уступил их требованиям. Их шантажу. И лучше мне не продолжать».

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11 комментариев
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Будем честны, оно того стоило
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Так заливает будто Хоселу ушёл по ходу сезона. Обвинение просто смешное он ушёл в родную команду, которую любит это был его последний шанс оставить след в истории Реала. В итоге стал чемпионом Испании. Звучит как завистливое нытьё.
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Выбор между финалом ЛЧ и игрой во 2 дивизионе Испании . Откровенно говоря Хоселу поступил верно .
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Моралес ждал целый год и индивидуальный перфоманс Хоселу в полуфинале, чтобы вывалить свою обиду.
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Настолько сбежал, что даже пошел на понижение и без того маленькой по меркам Испании зарплаты ради Мадрида. И как видим, что все не зря. Уже два трофея занес себе в актив и стал героем полуфинала Лиги Чемпионов и есть шанс выиграть и третий трофей.
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Какая тупость. Он что посреди сезона ушёл? Если нет то какая могла быть причина, чтобы он отказал родному клубу? Только потому что он эспаниолу тоже бил нужен? Бред несусветный.
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хайпится не только Спартак..
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Выбор между Реалом и Эспаньолом очевиден.
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Ну чтобы перейти из Эспаньола в Мадрид, думаю, очень многие пошли бы не только на шантаж, так что тут Хоселу еще был на высоте
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Ответ Dr.S
Так заливает будто Хоселу ушёл по ходу сезона. Обвинение просто смешное он ушёл в родную команду, которую любит это был его последний шанс оставить след в истории Реала. В итоге стал чемпионом Испании. Звучит как завистливое нытьё.
P.S.: я сейчас гуглил кто это и хз лично я даже фото внятного не нашёл , так что если это была попытка пиара это ему не особо помогло. Сказочный Моралес.
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