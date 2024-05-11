Экс-хавбек «Эспаньола» Моралес обвинил Хоселу в том, что форвард шантажировал клуб перед переходом в «Реал»: «Он покинул корабль, когда был нужнее всего»

Анхель Моралес обвинил Хоселу в шантаже «Эспаньола» с целью перехода в «Реал».

После дубля нападающего «Реала» во втором матче полуфинала чемпионов в ворота «Баварии» (2:1) комментатор Педро Ньето написал в твиттере: «Эспаньол» отдал Хоселу в аренду в « ».

Бывший полузащитник « » Анхель Моралес написал в ответ: «Опуская футбольные дебаты, «в аренду» – не самая подходящая формулировка. шантажировал «Эспаньол» и покинул корабль, когда был нужнее всего там».

В ответ на уточнение о том, что Хоселу по-прежнему принадлежит «Эспаньолу», Моралес заметил: «Да, да, но отдан в аренду. Он ушел, как ушли многие другие. Единственное, что ясно, так это то, что клуб уступил их требованиям. Их шантажу. И лучше мне не продолжать».