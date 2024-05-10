ЦСКА и Лукин ведут переговоры о продлении контракта. Защитником интересуется «Спартак»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Чемпионат.com Матвей Лукин Футбол

ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Матвеем Лукиным.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Спартак» работает над трансфером 20-летнего защитника ЦСКА. 

По данным «Чемпионата», ЦСКА ведет переговоры с Матвеем Лукиным о продлении контракта. Текущее соглашение защитника с армейцами истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ 20-летний игрок провел пять матчей. Также на его счету 6 игр в Фонбет Кубке России. 

После 27 туров ЦСКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, заработав 39 очков. «Спартак» занимает пятое место (43), возглавляет турнирную таблицу «Зенит», набравший 51 балл.

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6 комментариев
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Вот откуда интерес. Надо же выбить условия по лучше
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Ваня Карпов похоже опять стоит в луже, а дождя не было.
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Останется в ЦСКА
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Агент воду мутит.
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Бред на бреде бредом погоняет. Чувак сыграл в этом сезоне 5 неполных матчей и вот им прям Спартак интересуется. Почему не Зенит? Я понимаю, что агенту надо продлить пацана и получить своё лавэ, но зачем так толсто то? Тоньше надо играть. А то у нас есть примеры всяких Иосифов которые так же угрожали в стиле "Иначе мы перейдём в европейский клуб". Ну и где там ваш Иосифов? Так и тут. Надо просто поговорить с манагерами коней. А то с такими выгибонами можно и вылететь из клуба.
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Ответ Mihail0910
Ваня Карпов похоже опять стоит в луже, а дождя не было.
своя лужа золотая дороже дождевой
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