ЦСКА и Лукин ведут переговоры о продлении контракта. Защитником интересуется «Спартак»

ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Матвеем Лукиным.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что « » работает над трансфером 20-летнего защитника ЦСКА.

По данным «Чемпионата», ЦСКА ведет переговоры с о продлении контракта. Текущее соглашение защитника с армейцами истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Мир 20-летний игрок провел пять матчей. Также на его счету 6 игр в Фонбет Кубке России.

После 27 туров располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, заработав 39 очков. «Спартак» занимает пятое место (43), возглавляет турнирную таблицу «Зенит», набравший 51 балл.