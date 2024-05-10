ЦСКА и Лукин ведут переговоры о продлении контракта. Защитником интересуется «Спартак»
ЦСКА ведет переговоры о продлении контракта с Матвеем Лукиным.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Спартак» работает над трансфером 20-летнего защитника ЦСКА.
По данным «Чемпионата», ЦСКА ведет переговоры с Матвеем Лукиным о продлении контракта. Текущее соглашение защитника с армейцами истекает летом 2025 года.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ 20-летний игрок провел пять матчей. Также на его счету 6 игр в Фонбет Кубке России.
После 27 туров ЦСКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, заработав 39 очков. «Спартак» занимает пятое место (43), возглавляет турнирную таблицу «Зенит», набравший 51 балл.