Мбаппе лично объявил ультрас «ПСЖ» об уходе сегодня. Фанаты подготовят перформанс в его честь в воскресенье

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Парк де Пренс Килиан Мбаппе Этан Мбаппе Футбол

Килиана Мбаппе сегодня лично объявил ультрас «ПСЖ» об уходе.

Французский нападающий пообщался с фантами из Collectif Ultras Paris во время барбекю, организованного на территории «Парк де Пренс». Мбаппе появился на мероприятии в компании своего младшего брата Этана, чтобы лично сообщить фанатам о своем уходе из клуба.

В воскресенье «ПСЖ» сыграет последний домашний матч в текущем сезоне против «Тулузы». В рамках этого события парижские ультрас планируют подготовить перформанс в честь Мбаппе. Фанатами обсуждается идея большого баннера с лицом игрока.

«Было много хорошо, о чем стоит помнить. Он пробыл здесь семь лет, это не пустяки.

Он никогда не раскачивал лодку и всегда защищал наши цвета», – сказал один из членов Collectif Ultras Paris.

Ранее Мбаппе официально объявил о своем уходе из «ПСЖ» в социальных сетях.

Мбаппе может попрощаться с «ПСЖ» в воскресенье – в последнем домашнем матче сезона. Аль-Хелайфи звонил Килиану, чтобы узнать пожелания по церемонии

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20 комментариев
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Не раскачивал лодку? Одна только история с его переходом чего стоит
+12
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«Реал» без него берет Ла Лигу, в финале ЛЧ, команда сыграна, сбалансированнна.
Летом ещё Эндрик придёт. Куда его? Куда тех кто уже есть? Сомневаюсь, что это приятная головная боль для Анчелотти
+9
-1
+8
Ответ SergioRamos92
Надеюсь все же не в Реал Одним своим эгоизмом сломает сбалансированный Реал Топ ЦЗ больше нужен,один Рюдигер на всю команду это мало
Конечно, не в Реал
В Черноморец, судя по слухам
+7
-1
+6
Ответ Cruel Snake
«Реал» без него берет Ла Лигу, в финале ЛЧ, команда сыграна, сбалансированнна. Летом ещё Эндрик придёт. Куда его? Куда тех кто уже есть? Сомневаюсь, что это приятная головная боль для Анчелотти
Весь сезон отыграли с Винисиусом и Родриго, с банки атаку могли усилить лишь Браим с Хоселу. Игрок, который забивает 40+ голов пригодится любой команде. Уместили же как-то в свое время Бензема, Роналду, Бейла, Иско, Ди Марию, а на банке еще Мората с Хесе были. Кто такой вообще эндрик, чтобы ради него отказываться от Мбаппе? Он по-хорошему для начала в Кастилье должен отбегать
+5
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+5
Какие претензии Мбаппе? Отбегал добрытные 5 лет. Забил кучу голов. Продлил контракт, отбегал ещё два. Всегда был звездой, всегда в прайме. Пора уходить
+2
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+2
Ответ олдовый манк
Так-то вариантов больше нет, именно в Реал он идёт
Да понятное дело,но все же надежда умирает последней
Может щас ему катарцы подгонят 5 фур с мешками денег и останется
Ну или там Макрона подключат
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Ничего себе не раскачивал лодку))
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Как не крути легенда ПСЖ все же.
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Многие говорят, что Мбаппе может отрицательно повлиять на раздевалку Реала, и испортить микроклимат. Небезынтересно подумать, так ли это. Ну, думаю, специально он точно не будет этого делать, но на уровне командной химии, по сути случайно, могли бы быть трения. И именно чтобы этого избежать, думаю, Перес оставит минимум на сезон и Крооса и Модрича. Это не совсем в его стиле, но оба обладают настолько зашкаливающий авторитетом, что кому как не им сглаживать все потенциальные острые углы в раздевалке? Да и Карвахаль же есть! В Реале удивительный симбиоз из всё повидавших "дядек" и молодёжи. Ну и конечно же фактор тренера экстра класса и опыта. Не знаю, что получится из этого в итоге, но интересно, как же до упоения интересно!
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Челси, МЮ?
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Ответ SergioRamos92
Надеюсь все же не в Реал Одним своим эгоизмом сломает сбалансированный Реал Топ ЦЗ больше нужен,один Рюдигер на всю команду это мало
Так-то вариантов больше нет, именно в Реал он идёт
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Ответ SergioRamos92
Надеюсь все же не в Реал Одним своим эгоизмом сломает сбалансированный Реал Топ ЦЗ больше нужен,один Рюдигер на всю команду это мало
Нормально всё будет. Бразильская мафия не даст ему там разгуляться со своим эго.

Милитао выздоровеет, наберет форму, будет нормальная пара защитников. Алаба на подмене и молодой какой-нибудь в роли нового “начо”.
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Ответ SergioRamos92
Да понятное дело,но все же надежда умирает последней Может щас ему катарцы подгонят 5 фур с мешками денег и останется Ну или там Макрона подключат
А может это способ выбить контракт?
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Ответ SergioRamos92
Надеюсь все же не в Реал Одним своим эгоизмом сломает сбалансированный Реал Топ ЦЗ больше нужен,один Рюдигер на всю команду это мало
А в чем заключается его эгоизм, кроме желания быть лидером, забивать голы и приносить пользу команде?

Мне кажется, в нем эгоизма поменьше, чем в том же Роналду, но разве ему или команде он когда-нибудь шел во вред? В глобальном смысле, не в единичных упущенных моментах.
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Ответ Парень со двора Шмурнова
А в чем заключается его эгоизм, кроме желания быть лидером, забивать голы и приносить пользу команде? Мне кажется, в нем эгоизма поменьше, чем в том же Роналду, но разве ему или команде он когда-нибудь шел во вред? В глобальном смысле, не в единичных упущенных моментах.
Почитай о нем в новостях перед ЕВРО-2021 :)
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Почитай о нем в новостях перед ЕВРО-2021 :)
Особенно 21)

Что ж, аргументация ясна.
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Ответ Vitor Dia
Конечно, не в Реал В Черноморец, судя по слухам
Есть инсайд от Арустомяна, что в «Торпедо». Нобель так и сказал :
очень даже может быть, возможно
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Ответ Cruel Snake
«Реал» без него берет Ла Лигу, в финале ЛЧ, команда сыграна, сбалансированнна. Летом ещё Эндрик придёт. Куда его? Куда тех кто уже есть? Сомневаюсь, что это приятная головная боль для Анчелотти
Мбаппе теперь личный гештальт Переса, надо закрыть
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