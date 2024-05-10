Мбаппе лично объявил ультрас «ПСЖ» об уходе сегодня. Фанаты подготовят перформанс в его честь в воскресенье

Килиана Мбаппе сегодня лично объявил ультрас «ПСЖ» об уходе.

Французский нападающий пообщался с фантами из Collectif Ultras Paris во время барбекю, организованного на территории « де Пренс». Мбаппе появился на мероприятии в компании своего младшего брата , чтобы лично сообщить фанатам о своем уходе из клуба.

В воскресенье « » сыграет последний домашний матч в текущем сезоне против «Тулузы». В рамках этого события парижские ультрас планируют подготовить перформанс в честь Мбаппе. Фанатами обсуждается идея большого баннера с лицом игрока.

«Было много хорошо, о чем стоит помнить. Он пробыл здесь семь лет, это не пустяки.

Он никогда не раскачивал лодку и всегда защищал наши цвета», – сказал один из членов Collectif Ultras Paris.

Ранее Мбаппе официально объявил о своем уходе из «ПСЖ» в социальных сетях.

Мбаппе может попрощаться с «ПСЖ» в воскресенье – в последнем домашнем матче сезона. Аль-Хелайфи звонил Килиану, чтобы узнать пожелания по церемонии