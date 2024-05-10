Мбаппе лично объявил ультрас «ПСЖ» об уходе сегодня. Фанаты подготовят перформанс в его честь в воскресенье
Килиана Мбаппе сегодня лично объявил ультрас «ПСЖ» об уходе.
Французский нападающий пообщался с фантами из Collectif Ultras Paris во время барбекю, организованного на территории «Парк де Пренс». Мбаппе появился на мероприятии в компании своего младшего брата Этана, чтобы лично сообщить фанатам о своем уходе из клуба.
В воскресенье «ПСЖ» сыграет последний домашний матч в текущем сезоне против «Тулузы». В рамках этого события парижские ультрас планируют подготовить перформанс в честь Мбаппе. Фанатами обсуждается идея большого баннера с лицом игрока.
«Было много хорошо, о чем стоит помнить. Он пробыл здесь семь лет, это не пустяки.
Он никогда не раскачивал лодку и всегда защищал наши цвета», – сказал один из членов Collectif Ultras Paris.
Ранее Мбаппе официально объявил о своем уходе из «ПСЖ» в социальных сетях.
Мбаппе может попрощаться с «ПСЖ» в воскресенье – в последнем домашнем матче сезона. Аль-Хелайфи звонил Килиану, чтобы узнать пожелания по церемонии
Летом ещё Эндрик придёт. Куда его? Куда тех кто уже есть? Сомневаюсь, что это приятная головная боль для Анчелотти
В Черноморец, судя по слухам
Может щас ему катарцы подгонят 5 фур с мешками денег и останется
Ну или там Макрона подключат
Милитао выздоровеет, наберет форму, будет нормальная пара защитников. Алаба на подмене и молодой какой-нибудь в роли нового “начо”.
Мне кажется, в нем эгоизма поменьше, чем в том же Роналду, но разве ему или команде он когда-нибудь шел во вред? В глобальном смысле, не в единичных упущенных моментах.
Что ж, аргументация ясна.
очень даже может быть, возможно