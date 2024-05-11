«Ман Сити» выиграл молодежный Кубок Англии, разгромив в финале «Лидс» – 4:0. Сын Хески забил один из голов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лидс Говард Уилкинсон Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Лидс в финале молодежного Кубка Англии.

Молодежная команда «Сити» под руководством Бена Уилкинсона, сына бывшего главного тренера «Лидса» Говарда Уилкинсона, разгромила «Лидс» U18 в финале молодежного Кубка Англии со счетом 4:0. 

Один из голов на счету 18-летнего Джейдена Хески – сына Эмила Хески, выступавшего за «Лестер», «Ливерпуль» и сборную Англии. Также за «горожан» забили Джастин Обоавуодуо, Стивен Мфуни и Мэтти Уорхерст.

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