Мешков обслужит матч «Спартак» – «Зенит» в Кубке России. Его не назначали на 2 тура РПЛ после ошибки в игре с «Динамо»

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Стало известно, какие будут работать на матчах 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

РФС сообщил, что матч «Краснодара» и «Пари НН» пройдет без использования системы ВАР.

28 сентября, среда

«Химки» – «Локомотив»

Судья – Артем Чистяков, ассистенты – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Пари НН»

Судья – Роман Сафьян, ассистенты – Дмитрий Семенов, Сергей Каруненко; резервный судья – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Оренбург»«Динамо»

Судья – Иван Сиденков, ассистенты – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Урал» – «Торпедо»

Судья – Василий Казарцев, ассистенты – Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Мартынов.

ЦСКА – «Сочи»

Судья – Алексей Сухой, ассистенты – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Александр Гвардис.

29 сентября, четверг

«Факел» – «Крылья Советов»

Судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

«Спартак» – «Зенит»

Судья – Виталий Мешков, ассистенты – Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Ростов»

Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Французов.

Отметим, что Виталий Мешков не работал на матчах 9-го и 10-го туров Мир РПЛ после ошибки в 8-м туре. В матче «Динамо» – «Урал» (2:1) арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота москвичей.

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