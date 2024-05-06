Байер – Рома где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 9 мая

В четверг, 9 мая, сыграют Байер и Рома в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «БайАрена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Байер – Рома

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Байер: все новости

Рома: все новости

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Прогноз на матч Байер – Рома

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