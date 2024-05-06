Байер – Рома где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 9 мая

Теги Байер Рома Лига Европы УЕФА Футбол

В четверг, 9 мая, сыграют Байер и Рома в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА.

💰 Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 🎁🎁🎁

Во сколько играют Байер – Рома

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Байер: все новости

Рома: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Последние матчи Байер

Последние матчи Рома

Прогноз на матч Байер – Рома

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий