Байер – Рома где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 9 мая
В четверг, 9 мая, сыграют Байер и Рома в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «БайАрена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Байер – Рома
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Последние матчи Байер
- Айнтрахт Ф – Байер : 1 – 5
- Рома – Байер : 0 – 2
- Байер – Штутгарт : 2 – 2
- Боруссия Д – Байер : 1 – 1
- Вест Хэм – Байер : 1 – 1
Последние матчи Рома
- Рома – Ювентус : 1 – 1
- Рома – Байер : 0 – 2
- Наполи – Рома : 2 – 2
- Удинезе – Рома : 1 – 2
- Рома – Болонья : 1 – 3
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